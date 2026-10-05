محمد کرمی کارگردان و بازیگر نمایش «بی نام» که این شب ها در تماشاخانه هیلاج روی صحنه است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این نمایش گفت: خلاصه داستان نمایشنامه این است که انسانی خلق می‌شود تا در زمین به تعزیت آزادگان جهان بنشیند. این ایده، نقطه آغاز شکل‌گیری فضای نمایش است و در ادامه، مخاطب با مفاهیمی چون انسان، رنج، آزادی، معنویت و نسبت انسان با خودش روبه‌رو می‌شود.

وی درباره شیوه کارگردانی این اثر بیان کرد: در کارگردانی نمایش تلاش کردیم خودمان را به نوع خاصی از میزانسن یا یک سبک مشخص اجرایی محدود نکنیم. شکل اجرا بر اساس نیاز هر صحنه پیش رفت و در بسیاری از بخش‌ها، از بازی بدن و پرفورمنس استفاده کردیم. برای ما مهم بود که بدن بازیگر فقط وسیله انتقال دیالوگ نباشد، بلکه خودش به بخشی از روایت و بیان صحنه تبدیل شود.

کرمی با اشاره به وجه معنوی نمایش توضیح داد: یکی از مهم‌ترین ضرورت‌هایی که در این اجرا به آن توجه داشتیم، نزدیک شدن انسان به خودش است. وقتی انسان به خودش نزدیک می‌شود، می‌تواند خدای خودش را نیز در درونش پیدا کند. به نظرم در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، مالی و تورم روبه‌رو است، انسان بیش از هر زمان دیگری به چنین پیوندی نیاز دارد. نزدیک بودن به خود و به خدا می‌تواند برای ادامه زندگی در این شرایط، نوعی پناه و تکیه‌گاه باشد.

این کارگردان درباره ضرورت حضور تئاتر در وضعیت دشوار اقتصادی نیز گفت: تئاتر در هر شرایطی باید زنده بماند، چون تئاتر فقط یک سرگرمی نیست. تئاتر اندیشه تولید می‌کند، جریان می‌سازد و می‌تواند حرف مردم را بازتاب دهد. به همین دلیل حتی در شرایط تورمی و اقتصادی سخت نیز باید در کنار مردم باشد و دیده شود. تئاتر را می‌توان غذای روح انسان دانست؛ تصویری از روح و جهان درونی او. حالا اگر در جامعه‌ای که با انواع سختی‌ها و فشارها روبه‌رو است، همین غذای روح را هم از انسان بگیریم، بخشی از نیاز معنوی او بی‌پاسخ می‌ماند. انسان فقط با نیازهای مادی زندگی نمی‌کند و به چیزی نیاز دارد که او را از نظر روحی و فکری تغذیه کند.

کرمی در بخش دیگری از این گفتگو به وجه خیرخواهانه اجرای «بی‌نام» اشاره کرد و گفت: این اجرا بنا است بخشی از درآمد خود را صرف آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد کند؛ این اتفاق با پیشنهاد و همراهی تهیه‌کننده اثر شکل گرفت. انجام فعالیت‌های خیرخواهانه از جمله کارهایی است که وی به آن علاقه دارد و پیشنهاد شد در جریان اجرای این نمایش نیز چنین اتفاقی رقم بخورد. ما هم از این موضوع استقبال کردیم.

وی در پایان توضیح داد: قرار است بخشی از روند و عواید حاصل از بلیت فروشی این فعالیت به آزادسازی زندانیان اختصاص پیدا کند. انتخاب افراد و فرایند آزادسازی نیز بر اساس شرایط زندانیان و بودجه‌ای که از این مسیر فراهم می‌شود، انجام خواهد شد تا بتوانیم در کنار اجرای تئاتر، سهم کوچکی هم در یک اتفاق خیرخواهانه داشته باشیم.

نمایش «بی‌نام» به نویسندگی و کارگردانی محمد کرمی و تهیه کنندگی محمدحسن رادمنش از اول مهر در تماشاخانه هیلاج به صحنه رفته است و اجراهای عمومی آن تا ۲۴ مهر ادامه دارد.

محمد کرمی تنها بازیگر این نمایش است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «انسانی خلق می‌شود که در زمین به تعزیت آزادگان جهان بنشیند.»