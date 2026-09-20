به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بی‌نام» به نویسندگی و کارگردانی محمد کرمی از یک مهر در تماشاخانه هیلاج به صحنه می‌رود. این نمایش به تهیه کنندگی محمدحسن رادمنش روی صحنه می‌رود و تمامی عواید حاصل از بلیت فروشی آن صرف آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد می‌شود.

محمد ‌کرمی تنها بازیگر این نمایش است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «انسانی خلق می‌شود که در زمین به تعزیت آزادگان جهان بنشیند.»

دیگر عوامل «بی‌نام» متشکل از مشاور کارگردان: فردین ‌رحمانپور، خواننده: (سوپرانو) مونا ‌جهانبازی، مجری طرح: ایمان ‌یزدی، دستیارکارگردان: محمدحسین بهشتیان، طراح پوستر: عبد ‌نیک ‌سیرت، ساخت تیزر، متریال تبلیغی: عبد ‌نیک ‌سیرت، طراح گریم: مهتاب ‌حسنی، آهنگساز: امیرحسین ‌طهماسبی، طراح لباس، دوخت لباس: برند گوریلا، طراح صحنه: حمیدرضا ‌منجر، آماده سازی بدنی بازیگر: برند گوریلا، مدیر اجرایی: محمدحسن ‌هاشمی، مدیر پروژه: مهدی ‌کاسه‌ساز، سرپرست گروه کارگردانی: امیر ‌حسین ‌بخشی‌پور و منشی صحنه: پریسا روستایی، مشاور زبان عبری: شیوا سلطان هستند.

پیش‌فروش سه‌روز نخست در سایت تیوال آغاز شده است و علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.