به گزارش خبرنگار مهر، رضا فقیهی نویسنده و کارگردان نمایش «نفس‌گیر» که در بخش تئاتر صحنه‌ای بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت حضور دارد و از ۱ تا ۱۵ مهر در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه است، درباره این نمایش و حضورش در جشنواره توضیحاتی ارائه داد.

فقیهی درباره ساختار روایی نمایش بیان کرد: نمایش «نفس‌گیر» در سه اپیزود مجزا پیش می‌رود. این سه داستان هیچ ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند و تنها نقطه اشتراک آنها این است که ماجرای هر سه در یک روز واحد و به واسطه یک اتفاق مشخص رقم می‌خورد؛ اتفاقی که به موازات هم، خط داستانی اپیزودها را به پیش می‌برد.

وی افزود: «نفس‌گیر» در روزهای سخت و در شرایطی که فعالیت‌های هنری به دلیل فضای حاکم تعطیل شده بود، نوشته شد. این نمایش روایتگر داستان سه قشر عادی است که ناخواسته درگیر شرایط جنگی شده و زندگی‌شان با اختلال مواجه می‌شود.

کارگردان نمایش «نفس‌گیر» درباره حضور خود در بیستمین دوره جشنواره تئاتر مقاومت گفت: با وجود سال‌ها سابقه فعالیت در تئاتر، این نخستین باری است که در جشنواره مقاومت حضور دارم. به اعتقاد من، این رویداد یکی از جشنواره‌های معتبر تئاتر در ایران است و یک ویژگی منحصربه‌فرد دارد؛ برخلاف بسیاری از جشنواره‌ها که گروه‌ها تنها یک تا سه اجرا دارند، این جشنواره فرصت اجرای عمومی و طولانی‌مدت بالای ۱۰ تا ۱۵ اجرا را برایشان فراهم می‌کند.

این هنرمند ادامه داد: این امکان باعث می‌شود تا ارتباط موثرتری با مخاطب برقرار شود و اثر، فرصت کافی برای دیده شدن و انتقال مفاهیم به مخاطب دغدغه‌مند تئاتر را داشته باشد.

فقیهی در پاسخ به پرسشی درباره نقش تئاتر در تبیین مفهوم مقاومت با اشاره به بخش «جنگ رمضان» در این دوره از جشنواره عنوان کرد: نگاه‌های متفاوتی به وقایع جنگی وجود دارد اما فارغ از هر دیدگاهی، سایه سیاه جنگ همواره نگرانی و اضطراب را برای اقشار مختلف به همراه می‌آورد. با این حال، تلاش مردم برای حفظ روحیه و امید به آینده، خود نوعی ایستادگی و مقاومت است.

این هنرمند در پایان ضمن ابراز رضایت از روند مدیریتی این دوره از جشنواره، تصریح کرد: با وجود اینکه اولین تجربه‌ام در این جشنواره است، اما معتقدم تیم اجرایی با راهبردهای دبیر جشنواره، آقای کاظم‌تبار، مسیر درستی را برای گسترش تئاتر مقاومت طی می‌کند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.