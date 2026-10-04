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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

بهره‌مندی ۴۸۰ طرح اقتصادی استان اردبیل از تسهیلات بانکی

بهره‌مندی ۴۸۰ طرح اقتصادی استان اردبیل از تسهیلات بانکی

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: از مجموع ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان، تاکنون حدود ۱۱هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز یکشنبه در نشست بررسی مصوبات اقتصادی سفر رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: در آخرین بررسی انجام‌شده، تسهیلات بانکی برای ۴۸۰ طرح اقتصادی استان پرداخت شده و روند پرداخت منابع همچنان در حال پیگیری است.

وی افزود: میزان پرداخت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل در نشستی که پایان این هفته با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، بار دیگر بررسی و میزان تحقق تعهدات ارزیابی خواهد شد.

استاندار اردبیل ادامه داد: از مجموع ۱۴ تفاهم‌نامه اقتصادی که در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان منعقد شد، عملیات اجرایی ۱۱ طرح آغاز شده است که مجموع سرمایه‌گذاری آن‌ها به ۴۲هزار میلیارد تومان می‌رسد.

امامی یگانه بیان کرد: پیگیری‌ها برای تسریع در پرداخت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور ادامه دارد تا این منابع در کوتاه‌ترین زمان در اختیار واحدهای اقتصادی استان قرار گیرد.

وی گفت: این تسهیلات باید هم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و هم برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد تا روند اجرای طرح‌ها و فعالیت واحدهای تولیدی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6967637

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