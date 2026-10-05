پرداخت ۱۲۸۵ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی صبح دوشنبه در تشریح عملکرد مالی و اعتباری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان حوزه کشاورزی و رونق تولید تاکنون ۲ هزار و ۴۹۹ پرونده برای دریافت ۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان تسهیلات به سیستم بانکی معرفی شده است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات در قالب ۱۵ ردیف اعتباری مختلف به متقاضیان پرداخت شده یا در حال سپری کردن مراحل اداری است، افزود: روند پرداخت این منابع مالی با هدف تقویت زیرساخت‌ها، نوسازی ماشین‌آلات و تامین سرمایه در گردش بهره‌برداران با جدیت ادامه دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تفکیک برخی از خطوط اعتباری پرداخت شده اشاره کرد و گفت: در بخش تبصره ۱۸ در استان همدان ۱۳۳ پرونده به مبلغ ۴۴۲ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شده که از این تعداد ۶۷ پرونده موفق به دریافت ۲۲۳ میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند.

وی با بیان اینکه در بخش خط ۱۳ مکانیزاسیون برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ۴۷۶ پرونده با مبلغ ۳۹۵ میلیارد تومان معرفی شده که تاکنون ۲۹۱ پرونده به مبلغ ۱۹۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است، ادامه داد: همچنین در بخش خط ۱۴ مکانیزاسیون ۴۶۰ پرونده به مبلغ ۵۷۹ میلیارد تومان معرفی شده که ۷۹ پرونده آن به مبلغ ۷۸ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده‌اند.

محمدی با بیان اینکه در حوزه پرواربندی۳۴۷ پرونده به مبلغ ۳۴۷ میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شده که ۲۹۷ متقاضی موفق به دریافت ۳۰۲ میلیارد تومان تسهیلات شدند، افزود: در بخش تامین بذر نیز ۹ پرونده با مبلغ ۳۴۳ میلیارد تومان معرفی شده که از این تعداد ۵ پرونده تاکنون ۱۱۱ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده‌اند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ارقام ذکر شده تنها بخشی از ردیف‌های اعتباری حمایتی سازمان جهاد کشاورزی است و فرآیند معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات به سایر متقاضیان واجد شرایط طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده همچنان استمرار دارد.