دامپزشکی در حفاظت از سلامت و امنیت غذایی جامعه مسئولیت مهمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در همایش تجلیل از دامپزشکان نمونه استان که به‌مناسبت هفته دامپزشکی برگزار شد، اظهار کرد: بیش از یک‌هزار نفر در جامعه دامپزشکی استان فعالیت می‌کنند که این ظرفیت تخصصی، نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت دام و طیور و تامین سلامت فرآورده‌های غذایی دارد.

وی افزود: حجم گسترده فعالیت‌های دامپروری و طیور در استان، اهمیت و حساسیت ماموریت جامعه دامپزشکی را دوچندان کرده است چراکه سلامت مردم به‌صورت مستقیم با سلامت دام و طیور و زنجیره تولید و تامین مواد غذایی ارتباط دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: تجربه شیوع بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان، از جمله همه‌گیری کرونا، نشان داد که بی‌توجهی به سلامت حیوانات و اکوسیستم‌های طبیعی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سلامت و اقتصاد جوامع به همراه داشته باشد.

خلیلی با تاکید بر اینکه دامپزشکی علاوه بر تامین امنیت غذایی، یکی از ارکان مهم حفظ سلامت جامعه و محیط زیست است، تصریح کرد: سلامت جامعه متکی بر سلامت اکوسیستم طبیعت و جامعه سالم نیز نشات‌گرفته از زنجیره غذایی سالم است؛ بنابراین پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک میان انسان و دام باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی بیان کرد: افزایش بیماری‌های مشترک میان انسان و دام، ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه، افزایش حمایت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی جامعه دامپزشکی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه مشورتی جامعه دامپزشکی استان را مطرح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت علمی، تخصصی و تجربیات جامعه دامپزشکی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سلامت، امنیت غذایی، تولیدات دامی و پیشگیری از بیماری‌های مشترک موثر باشد و باید این ظرفیت به‌طور هدفمند در فرآیندهای تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.

در این مراسم همچنین از تمبر یادبود دکتر بابا مخیر، پدر علم دامپزشکی نوین ایران و از مفاخر علمی استان اردبیل، رونمایی و از دامپزشکان نمونه استان تجلیل و قدردانی شد.