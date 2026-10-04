حامد دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فلسفه تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: افتتاح حساب ۱۰۰ و تأسیس بنیاد مسکن بر اساس فرمان تاریخی امام خمینی (ره) با هدف کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار جامعه انجام شد و این رسالت همچنان در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح «خانه امید» افزود: این طرح در راستای همان رویکرد و با هدف حمایت از دهک‌های یک تا چهار جامعه طراحی شده و بنیاد مسکن در این طرح با تأمین زمین و ارائه تسهیلات، زمینه ساخت مسکن برای خانوارهای واجد شرایط را فراهم می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به جزئیات تسهیلات این طرح گفت: متقاضیان واجد شرایط طرح «خانه امید» از تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بهره‌مند می‌شوند.

دائمی ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در سطح ملی با کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، متقاضیان دهک‌های یک تا چهار که تحت پوشش این نهادهای حمایتی هستند، علاوه بر تسهیلات بانکی، از کمک‌های بلاعوض برای احداث مسکن نیز بهره‌مند خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار تصریح کرد: شناسایی و حمایت از متقاضیان واجد شرایط، زمینه بهره‌مندی بیشتر اقشار هدف از ظرفیت‌های طرح «خانه امید» و سایر برنامه‌های تأمین مسکن بنیاد مسکن را فراهم می‌کند.