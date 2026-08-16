به گزارش خبرنگار مهر، وهب مختاران ظهر یکشنبه در جلسه بررسی و تامین مسکن کارگری شهرستان رزن با بیان اینکه حمایت از خانوارهای فاقد مسکن در دهکهای یک تا چهار از اولویتهای طرحهای حمایتی است، اظهار کرد: علاوه بر تسهیلات مسکن، میتوان از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارخانجات برای تامین مسکن کارگران استفاده کرد.
وی افزود: در شهرستان رزن پس از ابلاغ دستورالعمل مسکن امید اقدامات برای شناسایی افراد واجد شرایط و آمادهسازی زمین انجام شده و این شهرستان از نخستین شهرستانهای استان در پیگیری اجرای این طرح بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان همچنین از مشارکت برخی شرکتها در این طرح خبر داد و اظهار کرد: تجربه حمایت واحدهای صنعتی از کارگران خود نشان داده که ترکیب تسهیلات دولتی با منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها میتواند بخش قابل توجهی از هزینه تامین مسکن کارگران را پوشش دهد.
معاون مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود در طرحهای مسکن حمایتی گفت: تسهیلات و حمایتهای بنیاد مسکن برای خانوارهای واجد شرایط میتواند در کنار مشارکت کارفرمایان و صنایع زمینه اجرای پروژههای مسکن کارگری را فراهم کند.
محمد مهدی عبدالملکی تاکید کرد: در شهرستان رزن ظرفیت زمین برای اجرای طرحهای مسکن وجود دارد و بنیاد مسکن آمادگی دارد در صورت تامین زمین و مشخص شدن متقاضیان در روند طراحی و اجرای پروژهها همکاری کند.
وی همچنین با اشاره به طرحهای جدید ساخت مسکن در شهرستان گفت: استفاده از فناوریهای نوین و مصالح جدید میتواند ضمن کاهش هزینهها زمان اجرای پروژههای مسکونی را نیز کاهش دهد.
نظر شما