امیر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای گرهگشایی از مشکلات مسکن اقشار آسیبپذیر و در ادامه طرحهای حمایتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، مسئولان این نهاد با حضور در مساجد شهر بوشهر و برپایی میز خدمت، به صورت مستقیم و بیواسطه با شهروندان گفتگو کردند.
وی اضافه کرد: مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن ضمن شنیدن دغدغههای مراجعین، جزئیات طرحهای حمایتی برای خانهدار شدن دهکهای اول تا چهارم را تشریح کردند.
مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر افزود: متقاضیانی که در شهرهای استان دارای زمین هستند، میتوانند از تسهیلات قرضالحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی بهرهمند شوند. این تسهیلات با نرخ کارمزد پنج درصد و دوره بازپرداخت طولانیمدت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است تا بار مالی کمتری بر دوش خانوادههای کمدرآمد باشد.
وی افزود: بنیاد مسکن استان بوشهر برای دهکهای درآمدی ۱ تا ۴، کمکهای بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) را نیز پیشبینی کرده است که در صورت احراز شرایط، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
برومند خاطرنشان کرد: مراجعین میتوانند با حضور در بنیاد مسکن شهرستان مربوطه یا طی مراحل اداری اعلام شده در مساجد، فرآیند تشکیل پرونده خود را آغاز کنند.
