به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی بعد از ظهر چهارشنبه در چهل‌وپنجمین جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی گیلان که با حضور میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان برگزار شد با تبیین رویکردهای سازمان در حوزه توسعه روستایی، بر ضرورت حرکت از توسعه صرف به توسعه متوازن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روستاها باید به‌عنوان بازوی تولید و امنیت غذایی کشور دیده شوند، اظهار داشت: هرگونه بازنگری در طرح‌های هادی باید با نگاه دقیق به حفاظت از اراضی با ارزش کشاورزی انجام شود و توسعه سکونتگاهی نباید جایگزین کارکردهای تولیدی روستاها گردد.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اهمیت استراتژیک کشاورزی در گیلان افزود: اقتصاد استان به‌شدت به پایداری اراضی کشاورزی وابسته است و تغییر کاربری این اراضی به سکونتگاه‌ها، علاوه بر آسیب جدی به اقتصاد، توازن اکولوژیک و تولیدی منطقه را نیز مختل می‌کند.

وی تاکید کرد: صیانت از این اراضی در فرآیند تدوین و بازنگری طرح‌های هادی، ضرورتی غیرقابل انکار و وظیفه حاکمیتی است.

دائمی با اشاره به بررسی‌های فنی در روستاهای مازوپشت و گیل‌چالان شهرستان رضوانشهر گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ۱۷۴ هکتار از اراضی واقع در محدوده طرح‌های هادی این روستاها از طرح خارج شد که این اقدام، تضمین می‌کند که توسعه ساختمانی و زیرساختی با توسعه کشاورزی در تعارض قرار نگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن گیلان با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و اصول علمی، تلاش می‌کند میان نیاز روستاییان به مسکن مقاوم و زیرساخت‌های مدرن و ضرورت حفظ منابع تولیدی کشاورزی، تعادلی پایدار برقرار شود.