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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

کشاورز: نقدینگی و مواد اولیه دغدغه اصلی صنایع بوشهر است

کشاورز: نقدینگی و مواد اولیه دغدغه اصلی صنایع بوشهر است

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از پرداخت بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز عصر یکشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بوشهر ۲ اظهار کرد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان از طریق بانک‌های عامل از جمله ملی، صنعت و معدن، تجارت، صادرات و ملت تأمین شده است.

وی افزود: بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده مربوط به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوده که در این چارچوب ۳۳ واحد تولیدی از منابع پیش‌بینی‌شده استفاده کرده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: همچنین در قالب تسهیلات تبصره ۱۸، ۲۲ واحد تولیدی استان موفق به دریافت منابع مالی شده‌اند و حمایت از سایر واحدهای متقاضی نیز در دستور کار قرار دارد.

کشاورز با اشاره به روند بررسی درخواست‌های جدید بیان کرد: تعدادی دیگر از واحدهای تولیدی در انتظار دریافت تسهیلات هستند که درخواست‌های آنها در کارگروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب، مستندات لازم برای طی مراحل پرداخت به بانک‌های عامل ارسال شده است.

وی تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با هماهنگی بانک مرکزی، موضوع تأمین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را دنبال می‌کند و رایزنی‌ها برای اختصاص منابع حمایتی ادامه دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تغییرات ارزی و آثار ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر موجب شده گردش مالی و نقدینگی بخشی از واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند و به همین دلیل تأمین سرمایه در گردش این واحدها اهمیت بیشتری یافته است.

کشاورز تأمین مواد اولیه را از دیگر چالش‌های مهم واحدهای صنعتی عنوان کرد و افزود: در کنار موضوع نقدینگی، تأمین مواد اولیه و همچنین فروش محصولات باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و این مسائل در جریان بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: برای مواد اولیه‌ای که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، هماهنگی با شرکت‌های تولیدکننده، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استان‌های تولیدکننده انجام می‌شود تا نیاز واحدهای صنعتی از ظرفیت‌های داخلی تأمین شود.

کشاورز گفت: در خصوص مواد اولیه‌ای که از خارج کشور تأمین می‌شوند نیز مسیرهای جایگزین و راهکارهای کم‌هزینه‌تر برای تأمین آنها بررسی خواهد شد تا روند تولید واحدها با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان افزود: هدف از بازدیدهای تخصصی، شناسایی دقیق مشکلات واحدها و ارائه راهکار عملی برای رفع موانع تولید است و تلاش می‌شود تیم‌های کارشناسی در جریان این بازدیدها مسائل هر واحد را به صورت مشخص احصا و پیگیری کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین از اختصاص یک روز به بازدید از واحدهای صنعتی خبر داد و بیان کرد: مقرر شده است پنجشنبه هر هفته بازدید از واحدهای تولیدی انجام شود تا مسئولان ضمن آشنایی نزدیک با روند فعالیت صنایع، مشکلات و نیازهای آنها را بدون واسطه بررسی و برای رفع موانع اقدام کنند.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بازار فروش محصولات تولیدی اظهار کرد: توسعه بازارهای داخلی و خارجی یکی دیگر از محورهای مورد بررسی در بازدیدها و نشست‌های تخصصی است و ظرفیت بازارهای صادراتی مختلف، از جمله بازار روسیه، برای عرضه محصولات تولیدی استان مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود و تأمین نقدینگی، دسترسی پایدار به مواد اولیه، رفع موانع تولید و ایجاد بازار مناسب برای فروش محصولات باید در کنار یکدیگر دنبال شود تا واحدهای صنعتی بتوانند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

کد مطلب 6967657

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