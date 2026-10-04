کشاورز: نقدینگی و مواد اولیه دغدغه اصلی صنایع بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز عصر یکشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بوشهر ۲ اظهار کرد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان از طریق بانک‌های عامل از جمله ملی، صنعت و معدن، تجارت، صادرات و ملت تأمین شده است.

وی افزود: بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده مربوط به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوده که در این چارچوب ۳۳ واحد تولیدی از منابع پیش‌بینی‌شده استفاده کرده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: همچنین در قالب تسهیلات تبصره ۱۸، ۲۲ واحد تولیدی استان موفق به دریافت منابع مالی شده‌اند و حمایت از سایر واحدهای متقاضی نیز در دستور کار قرار دارد.

کشاورز با اشاره به روند بررسی درخواست‌های جدید بیان کرد: تعدادی دیگر از واحدهای تولیدی در انتظار دریافت تسهیلات هستند که درخواست‌های آنها در کارگروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب، مستندات لازم برای طی مراحل پرداخت به بانک‌های عامل ارسال شده است.

وی تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با هماهنگی بانک مرکزی، موضوع تأمین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را دنبال می‌کند و رایزنی‌ها برای اختصاص منابع حمایتی ادامه دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تغییرات ارزی و آثار ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر موجب شده گردش مالی و نقدینگی بخشی از واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند و به همین دلیل تأمین سرمایه در گردش این واحدها اهمیت بیشتری یافته است.

کشاورز تأمین مواد اولیه را از دیگر چالش‌های مهم واحدهای صنعتی عنوان کرد و افزود: در کنار موضوع نقدینگی، تأمین مواد اولیه و همچنین فروش محصولات باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و این مسائل در جریان بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: برای مواد اولیه‌ای که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، هماهنگی با شرکت‌های تولیدکننده، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استان‌های تولیدکننده انجام می‌شود تا نیاز واحدهای صنعتی از ظرفیت‌های داخلی تأمین شود.

کشاورز گفت: در خصوص مواد اولیه‌ای که از خارج کشور تأمین می‌شوند نیز مسیرهای جایگزین و راهکارهای کم‌هزینه‌تر برای تأمین آنها بررسی خواهد شد تا روند تولید واحدها با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان افزود: هدف از بازدیدهای تخصصی، شناسایی دقیق مشکلات واحدها و ارائه راهکار عملی برای رفع موانع تولید است و تلاش می‌شود تیم‌های کارشناسی در جریان این بازدیدها مسائل هر واحد را به صورت مشخص احصا و پیگیری کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین از اختصاص یک روز به بازدید از واحدهای صنعتی خبر داد و بیان کرد: مقرر شده است پنجشنبه هر هفته بازدید از واحدهای تولیدی انجام شود تا مسئولان ضمن آشنایی نزدیک با روند فعالیت صنایع، مشکلات و نیازهای آنها را بدون واسطه بررسی و برای رفع موانع اقدام کنند.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بازار فروش محصولات تولیدی اظهار کرد: توسعه بازارهای داخلی و خارجی یکی دیگر از محورهای مورد بررسی در بازدیدها و نشست‌های تخصصی است و ظرفیت بازارهای صادراتی مختلف، از جمله بازار روسیه، برای عرضه محصولات تولیدی استان مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود و تأمین نقدینگی، دسترسی پایدار به مواد اولیه، رفع موانع تولید و ایجاد بازار مناسب برای فروش محصولات باید در کنار یکدیگر دنبال شود تا واحدهای صنعتی بتوانند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.