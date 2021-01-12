بانک ها برای بررسی و پرداخت تسهیلات واحد های تولیدی اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک جهانی صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل رونق تولید با بیان اینکه ۸۰ واحد صنعتی این استان امسال برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند، اظهار کرد: مجموع تسهیلات مصوب برای این تعداد واحد تولیدی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که انتظار می‌رود بانک‌های عامل با توجه به قرار گرفتن در ماه‌های پایانی سال، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: تعداد ۱۲ درخواست تسهیلات طرح صنعتی و واحد تولیدی در آخرین نشست کارگروه تسهیلات رونق تولید استان اردبیل مطرح شد که با مجموع تسهیلات درخواستی ۱۵۵ میلیارد ریال به تصویب رسید.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل همچنین از متقاضیان واجد شرایط خواست تا از سایر روش‌های نوین تأمین مالی که در سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود، برای تمهید منابع مورد نیاز به ویژه نقدینگی و سرمایه در گردش استفاده نمایند.

وی با اشاره به طرح گام بیان کرد: برای واحدهای صنعتی در قالب این طرح امکان خرید اعتباری مواد اولیه در سررسیدهای یک تا ۹ ماه فراهم می‌شود.