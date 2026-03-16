کشاورز: واحدهای صنعتی استان بوشهر مشمول تسهیلات حمایتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی، آن دسته از واحدهای تولیدی که مواد اولیه و اجزاء و قطعات تولید آنها مشمول کد تعرفه‌های انتقالی ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم باشد، مشمول برخورداری از تسهیلات حمایتی شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: واحدهای صنعتی مشمول تسهیلات، برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند با مراجعه به اداره کل یا ادارات شهرستانی صنعت، معدن و تجارت از جزییات تکمیلی تسهیلات حمایتی برخوردار شوند.

کشاورز ادامه داد: از آغاز جنگ رمضان در بازدیدهای میدانی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان به صورت مستمر پایش و مسائل و مطالبات آنان احصا شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: مشکلات احصا شده در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به حل عمده آنها اقدام و برای برخی از مشکلات موردنیاز به اقدام در سطح ملی، پیگیری‌های بسیار خوبی انجام شده است.

کشاورز افزود: با وجود برخی موانع و مشکلات ناشی از شرایط جنگی، فعالیت واحدهای تولیدی استان بوشهر بدون وقفه تداوم دارد.