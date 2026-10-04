به گزارش خبرگزاری مهر، میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان بسیج اساتید، در گفتگویی، با بیان اینکه در نظام حکمرانی کشور دچار ضعف‌هایی هستیم، گفت: مثلاً یکی از مواردی که اکنون نسبت به آن نگران شده‌ایم ـ البته ان‌شاءالله دوستان در وزارت علوم بازنگری خواهند کرد ـ این است که متأسفانه یک آیین‌نامه استخدامی جدید، با اصلاح آیین‌نامه قبلی، در یکی دو هفته اخیر منتشر شده است. ما نسبت به آن بسیار دغدغه پیدا کردیم و نگرانی‌ها را به عزیزان منتقل کردیم و بسیار امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.

وی افزود: متأسفانه در آیین‌نامه، شرط التزام به ولایت فقیه که یکی از شروطی بود که اساتید باید برای استخدام داشته باشند، برداشته شده است. شرط اینکه اگر کسی در اغتشاشات بوده نیز متأسفانه برداشته شده است. مباحث اخلاقی و اشتغال به کار افرادی که فساد دارند نیز از شروط برداشته شده و همه این موارد خلاصه شده در التزام به قانون اساسی و یکی، دو شرط دیگر که اضافه شده است.

رئیس سازمان بسیج اساتید عنوان کرد: ما نسبت به این موضوع بسیار حساس هستیم. مطمئن هستیم که البته این کار به اشتباه انجام شده و شاید مطالعه درستی انجام نشده که این آیین‌نامه منتشر شده است. اکنون به‌جد پیگیر هستیم که این اتفاق در کوتاه‌ترین زمان متوقف شود و ثانیاً در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح شود و آن شروط به شروط اولیه خود بازگردد.

پیشوایی با اشاره به لزوم حفظ وحدت، گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب و رئیس محترم جمهور چندین بار تأکید کرده‌اند، اولویت ما در فضای فعلی ایجاد انسجام و وحدت اجتماعی است. هرگونه حرکتی که بخواهد به این انسجام ضربه بزند، مانند همین اتفاق که از نظر ما حاشیه درست کردن برای نظام فناوری کشور و به‌هم‌زننده وحدت و انسجام است، باید جلوی آن گرفته شود.

وی ادامه داد: مسئولان نیز باید هوشیار باشند و تدبیر به خرج دهند. بعضی اوقات یک اشتباه کوچک ممکن است دامنه پیدا کند، ضرب پیدا کند و در فضای کشور، آن انسجام و وحدت را به هم بزند. همه باید در کنار هم کمک کنیم که این وحدت حفظ شود و یک‌صدا و یک‌جلوه در مقابل دشمن جنایتکار بایستیم؛ کمااینکه تاکنون ایستاده‌ایم و دشمن نیز گام‌هایی به عقب برداشته و شکست خورده است.

ویرایش اخیر آیین‌نامه استخدامی اساتید خلاف قانون است

رئیس سازمان بسیج اساتید تاکید کرد: آیین‌نامه استخدامی که اخیراً با بی‌تدبیری مورد ویرایش قرار گرفته است. ما نسبت به آن انتقاد داریم و در همان فضای برادرانه با دوستانمان در وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث را پیگیری می‌کنیم و مطمئن هم هستیم که ان‌شاءالله به یک جمع‌بندی خواهیم رسید.

پیشوایی در پاسخ به سوالی در مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این آیین‌نامه گفت: هنوز شورا تأیید نکرده است. یک کار مربوط به آیین‌نامه استخدامی در مجموعه وزارت علوم بررسی شده و یک ویرایش تهیه شده که اشکالات متعددی دارد و با بسیاری از قوانین بالادستی نیز در تضاد است.

رئیس سازمان بسیج اساتید در خاتمه خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با گفت‌وگویی که انجام می‌شود، این موضوع باید در اسرع وقت اصلاح شود. بسیج پیگیری خواهد کرد و ما این موضوع را رها نخواهیم کرد. دوستان ما در مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این موضوع حساس هستند تا در اسرع وقت این اشتباه اصلاح شود.