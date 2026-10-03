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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

امنیت پایدار بر اعتماد و همراهی مردم استوار است

امنیت پایدار بر اعتماد و همراهی مردم استوار است

یزد- رئیس کل دادگستری استان یزد با تبریک هفته نیروی انتظامی، بر اهمیت اعتماد، همراهی و مشارکت مردم در تأمین و حفظ امنیت جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنان این نیرو تبریک گفت و از تلاش‌های مجموعه انتظامی استان در خدمت به مردم قدردانی کرد.

وی در این پیام، تأمین نظم، امنیت و آرامش جامعه را حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی دانست و بر نقش آنان در خدمت‌رسانی و صیانت از امنیت جامعه تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت تقویت ارتباط میان نیروهای انتظامی و مردم تأکید کرد و گفت: امنیت پایدار بر اعتماد، همراهی و مشارکت مردم استوار است.

طهماسبی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی و تجلیل از ایثارگران عرصه نظم و امنیت، از تلاش‌های مجموعه انتظامی استان یزد قدردانی و برای فرماندهان و کارکنان این نیرو آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

کد مطلب 6966434

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