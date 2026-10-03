امنیت پایدار بر اعتماد و همراهی مردم استوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنان این نیرو تبریک گفت و از تلاش‌های مجموعه انتظامی استان در خدمت به مردم قدردانی کرد.

وی در این پیام، تأمین نظم، امنیت و آرامش جامعه را حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی دانست و بر نقش آنان در خدمت‌رسانی و صیانت از امنیت جامعه تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت تقویت ارتباط میان نیروهای انتظامی و مردم تأکید کرد و گفت: امنیت پایدار بر اعتماد، همراهی و مشارکت مردم استوار است.

طهماسبی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی و تجلیل از ایثارگران عرصه نظم و امنیت، از تلاش‌های مجموعه انتظامی استان یزد قدردانی و برای فرماندهان و کارکنان این نیرو آرزوی توفیق و سربلندی کرد.