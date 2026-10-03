به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، عزیزالله سیفی با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش در جامعه، از تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان یزد قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: نیروی انتظامی در عرصه‌های مختلف از برقراری نظم و امنیت در معابر و اماکن عمومی تا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مقابله با جرائم و رسیدگی به مسائل شهروندان، حضوری مستقیم و اثرگذار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه حفظ امنیت و نظم عمومی مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های مختلف و مردم است، افزود: تعامل و همکاری نیروی انتظامی با دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر و ایجاد آرامش بیشتر برای شهروندان را فراهم کند.

سیفی در پایان هفته ناجا را به فرماندهی، فرماندهان، افسران و کارکنان نیروی انتظامی استان یزد تبریک گفت و برای آنان سلامتی و توفیق در خدمت به مردم را مسئلت کرد.