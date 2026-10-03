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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

امنیت پایدار با تلاش پلیس و همراهی مردم محقق می‌شود

امنیت پایدار با تلاش پلیس و همراهی مردم محقق می‌شود

یزد- رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تبریک هفته ناجا، بر نقش نیروی انتظامی و همراهی مردم در حفظ نظم و امنیت جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، عزیزالله سیفی با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش در جامعه، از تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان یزد قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: نیروی انتظامی در عرصه‌های مختلف از برقراری نظم و امنیت در معابر و اماکن عمومی تا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مقابله با جرائم و رسیدگی به مسائل شهروندان، حضوری مستقیم و اثرگذار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه حفظ امنیت و نظم عمومی مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های مختلف و مردم است، افزود: تعامل و همکاری نیروی انتظامی با دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر و ایجاد آرامش بیشتر برای شهروندان را فراهم کند.

سیفی در پایان هفته ناجا را به فرماندهی، فرماندهان، افسران و کارکنان نیروی انتظامی استان یزد تبریک گفت و برای آنان سلامتی و توفیق در خدمت به مردم را مسئلت کرد.

کد مطلب 6966192

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