خروش «فلسطین آزاد برای غزه» در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، به منظور اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود آتش‌بس ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ و جلب توجه به وضعیت انسانی فلسطینیان، روز ۷ اکتبر راهپیمایی «فلسطین آزاد برای غزه» در آنکارا برگزار می‌شود.

این راهپیمایی به همت سازمان‌های مردم‌نهاد عضو «چارچوب همبستگی با فلسطین در آنکارا» (ANFİDAP) از ساعت ۱۹ از مسجد کوجاتپه آغاز شده و در مسجد ملیکه خاتون به پایان می‌رسد.

پس از راهپیمایی نیز تجمعی با حضور سخنرانان برگزار خواهد شد.

متین ماهیتاپ‌اوغلو، سخنگوی دوره‌ای این چارچوب با بیان اینکه اعتراض به «اشغال و نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین»، مسئولیتی انسانی است، گفت که این چارچوب در ۳ سال گذشته برای حمایت از فلسطین در میدان حضور داشته و امسال نیز برنامه‌ های مختلفی را در چارچوب «هفته فلسطین» از ۴ تا ۱۰ اکتبر برگزار خواهد کرد.