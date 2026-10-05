طرح لیبرمن علیه کرانه باختری و تشکیل کشور فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع فلسطینی اعلام کرد که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی و رئیس حزب یسرائیل بیتنا با ارائه طرحی به دنبال برچیدن کامل تشکیلات خودگردان فلسطین، لغو آنچه که از توافقنامه های اوسلو باقی مانده و کنترل کامل کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی است.

وی اضافه کرد: این طرح در درجه نخست هر راهی را در مسیر تشکیل کشور فلسطین می بندد و ساختار نژادپرستانه، نسل کشی و کوچ اجباری علیه فلسطینی ها را تثبیت می کند.

لیبرمن روز گذشته پیشنهاد داد اداره مناطق ا و ب در کرانه باختری به اردن و مناطق ج به تل آویو سپرده شود. همچنین جنبش حماس به صورت کامل نابود شده و اداره نوار غزه به یک طرف خارجی سپرده شود!

وی همچنین بر ضرورت تلاش برای ممانعت از تشکیل کشور فلسطین در کرانه باختری تاکید کرد.