دریافت 2 MB کد مطلب 6967754 https://mehrnews.com/x3df35 ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰ کد مطلب 6967754 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰ وزیر آموزشوپرورش: هنوز نتایج تحلیل کنکور را بررسی نکردهام علیرضا کاظمی درباره نتایج کنکور گفت: هنوز فرصت نکردهام نتایج تحلیل و ارزیابیها را بررسی کنم. کپی شد مطالب مرتبط قانون جوانی جمعیت نیازمند بازخوردگیری و اصلاح زودهنگام است سالهای نخست زندگی در شکلگیری شخصیت کودکان تعیینکننده است ظرفیت هنرستانهای قزوین متناسب با استقبال دانشآموزان توسعه یابد پنج پروژه بینالمللی گردشگری و صنایعدستی در کردستان تعریف شد برچسبها کنکور وزارت آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش
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