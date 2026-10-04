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کد مطلب 6967754
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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

وزیر آموزش‌وپرورش: هنوز نتایج تحلیل کنکور را بررسی نکرده‌ام

وزیر آموزش‌وپرورش: هنوز نتایج تحلیل کنکور را بررسی نکرده‌ام

علیرضا کاظمی درباره نتایج کنکور گفت: هنوز فرصت نکرده‌ام نتایج تحلیل و ارزیابی‌ها را بررسی کنم.

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