به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران استان کردستان اظهار کرد: در یک سال گذشته تلاش کردیم در اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رویکردی تیمی و مشورتی را دنبال کنیم و از ظرفیت نیروهای باتجربه و متخصص در حوزه‌های مختلف بهره بگیریم.

وی افزود: در کنار اصلاح و تقویت ساختار درون‌سازمانی، یکی از اولویت‌های ما ایجاد تعامل سازنده و مؤثر با دستگاه‌ها و سازمان‌هایی بود که در اجرای برنامه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با آنها فعالیت مشترک داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان ادامه داد: در این راستا تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های مشترکی با دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی، اوقاف، آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای شکل گرفته و برخی اقدامات مشترک نیز در سطح کشور به عنوان برنامه‌های نخست در نوع خود دنبال شده است.

طالب‌نیا گفت: در سه ماه گذشته به همراه معاونان و مدیران مجموعه، از شهرستان‌های مختلف استان بازدید و ظرفیت‌هایی را که طی سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، بررسی کردیم تا برای فعال‌سازی آنها برنامه مشخصی تدوین شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان بیجار بیان کرد: این شهرستان ۵۴ حمام تاریخی دارد که بخش قابل توجهی از آنها تاکنون تعیین تکلیف نشده و برخی نیز به ثبت ملی نرسیده‌اند. برنامه ما مستندسازی، ثبت و احیای این آثار و معرفی بیجار با عنوان «شهر حمام‌های تاریخی ایران» است.

کرفتو در مسیر تبدیل شدن به یک ظرفیت بین‌المللی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان همچنین به برنامه‌های این اداره‌کل برای مجموعه جهانی کرفتو اشاره کرد و افزود: با تعامل شکل گرفته با شهرستان دیواندره، روندهایی که ممکن بود سال‌ها زمان ببرد، طی سه تا چهار ماه با سرعت بیشتری دنبال شده است.

وی ادامه داد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، جشن مهرگان برای دومین سال در کرفتو برگزار می‌شود و امسال این رویداد با رویکردی فراملی و با حضور مهمانان بین‌المللی برگزار خواهد شد.

طالب‌نیا با بیان اینکه پنج پروژه شاخص با رویکرد ملی و بین‌المللی برای شهرستان‌های استان تعریف شده است، گفت: در قروه یک پروژه شاخص در دست مطالعه و پیگیری است و در بانه نیز موضوع معرفی این شهرستان به عنوان شهر صنایع دستی و ایجاد ظرفیت‌های صادراتی در حال بررسی است.

وی افزود: همچنین با توجه به ظرفیت کلاش مریوان، تلاش می‌کنیم این هنر را به یک ظرفیت جهانی در حوزه صنایع دستی تبدیل کنیم. در مریوان نیز با همکاری مسئولان شهرستان، روستای «دره‌تفی» برای استفاده از ظرفیت گردشگری و پیگیری ثبت آن به عنوان روستای جهانی گردشگری در حال آماده‌سازی است.

افزایش پرونده‌های جهانی؛ هدف‌گذاری جدید میراث فرهنگی کردستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به خسارت‌های وارد شده به کاخ‌موزه خسروآباد در جریان جنگ اخیر گفت: این مجموعه آسیب جدی دید و برنامه‌ریزی ما برای بهره‌برداری از آن در هفته میراث فرهنگی نیز تحت تأثیر قرار گرفت.

طالب‌نیا خاطرنشان کرد: افزایش آثار ثبت جهانی در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامه‌های جدی استان است، چرا که ثبت جهانی می‌تواند زمینه توجه بیشتر گردشگران و ارتقای جایگاه کردستان در عرصه گردشگری را فراهم کند.

سنندج در مسیر تبدیل شدن به هاب صنایع دستی غرب کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای تبدیل سنندج به هاب منطقه‌ای صنایع دستی غرب کشور خبر داد و اظهار کرد: در این زمینه یک زنجیره کامل از تولید، عرضه، فروش و صادرات محصولات صنایع دستی در حال طراحی است و مطالعات آن نیز آغاز شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: مجموعه انبار غله سنندج با وسعت حدود هشت هزار مترمربع در اختیار این اداره‌کل قرار گرفته و به دنبال جذب سرمایه‌گذار و تأمین اعتبار برای راه‌اندازی یک مجموعه بزرگ کارگاهی صنایع دستی در این محل هستیم.

وی افزود: یک ملک متعلق به میراث فرهنگی در خیابان شهدا نیز که سال‌ها بلااستفاده مانده بود، به مرکز فروش محصولات صنایع دستی اختصاص خواهد یافت تا هنرمندان استان بتوانند محصولات خود را در مرکز استان عرضه کنند.

طالب‌نیا ادامه داد: در این مرکز، محصولات هنرمندان با بارکد عرضه می‌شود و پس از فروش، هنرمند از آن مطلع شده و می‌تواند محصول جدید خود را جایگزین کند؛ به این ترتیب نیاز به حضور مستمر تولیدکننده در محل فروش نیز وجود نخواهد داشت.

وی همچنین از تبدیل خانه حبیبی سنندج به موزه هنرهای ملی خبر داد و گفت: در این موزه ۱۴ رشته شاخص صنایع دستی کردستان معرفی می‌شود و در کنار فضای نمایشگاهی، بخش آموزشی نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: اگر روند تأمین اعتبارات سال ۱۴۰۵ مطابق برنامه پیش برود، تلاش می‌کنیم بخش عمده این پروژه‌ها تا پایان سال به نتیجه برسد و زنجیره صنایع دستی استان از تولید تا عرضه و معرفی، تکمیل شود.

طالب‌نیا در پایان گفت: این مجموعه اقدامات علاوه بر حمایت از هنرمندان و صنعتگران، می‌تواند خود به یک جاذبه گردشگری جدید برای استان کردستان تبدیل شود.