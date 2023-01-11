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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۳۹

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی کردستان خبر داد؛

تصویب ۶۱ طرح گردشگری با اشتغال‌زایی بیش از یک‌هزار نفر در کردستان

تصویب ۶۱ طرح گردشگری با اشتغال‌زایی بیش از یک‌هزار نفر در کردستان

سنندج- معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان از تصویب ۶۱ طرح سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری با اشتغال‌زایی بیش از یک‌هزار نفر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، آرمان وطن‌دوست اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون و به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، تقویت زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و تفریحی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان، ۶۱ فقره موافقت اصولی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری از این طرح‌های گردشگری ۹۸۲ میلیارد تومان است، افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها برای یک‌هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

وطن دوست اظهار کرد: موافقت اصولی‌های صادر شده در قالب احداث هتل، مجتمع گردشگری، اقامتگاه سنتی، سفره‌خانه سنتی و اقامتگاه بوم‌گردی و … در سطح استان است.

وی با بیان اینکه رشد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری عاملی برای رونق اشتغال‌زایی در این بخش است، یادآور شد: امیدواریم با حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی و هم‌چنین جلب مشارکت همگانی، بیش از پیش شاهد رشد صنعت گردشگری در استان باشیم.

کد مطلب 5679959

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