به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، آرمان وطن‌دوست اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون و به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، تقویت زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و تفریحی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان، ۶۱ فقره موافقت اصولی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری از این طرح‌های گردشگری ۹۸۲ میلیارد تومان است، افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها برای یک‌هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

وطن دوست اظهار کرد: موافقت اصولی‌های صادر شده در قالب احداث هتل، مجتمع گردشگری، اقامتگاه سنتی، سفره‌خانه سنتی و اقامتگاه بوم‌گردی و … در سطح استان است.

وی با بیان اینکه رشد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری عاملی برای رونق اشتغال‌زایی در این بخش است، یادآور شد: امیدواریم با حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی و هم‌چنین جلب مشارکت همگانی، بیش از پیش شاهد رشد صنعت گردشگری در استان باشیم.