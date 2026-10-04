به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت درخشش غرورآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و سرافراز ایران،

دانش‌آموزان عزیز و افتخارآفرین،

دست‌اندرکاران و متولیان پرورش استعدادهای درخشان کشور،



سلام علیکم؛



خبر مسرت‌بخش و غرور انگیز کسب پنج مدال طلا و قهرمانی جهان برای سومین سال پیاپی توسط تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی هانوی ویتنام، با حضور ۶۶ کشور، مایه شادمانی و افتخار عمیق ملت ایران و نیروهای مسلح و مدافعان میهن اسلامی گردید.



این پیروزی ارزشمند، جلوه‌ای دیگر از توانمندی، پشتکار و استعداد جوانان این مرز و بوم در عرصه‌های علمی و بین‌المللی است و بار دیگر ثابت کرد که ایران اسلامی با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مسیر پیشرفت و سربلندی را با اقتدار ادامه می‌دهد.



اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این افتخار بزرگ به ملت شریف ایران، به ویژه دانش‌آموزان مدال‌آور، خانواده‌های گرامی‌شان، معلمان و اساتید دلسوز و مسئولان مربوطه، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون این عزیزان را تحت پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای نام ایران و ایرانی در جهان پرماجرای امروز آرزومندم.



سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی