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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

ایران با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد مسیر پیشرفت را ادامه می‌دهد

ایران با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد مسیر پیشرفت را ادامه می‌دهد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: ایران اسلامی با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مسیر پیشرفت و سربلندی را با اقتدار ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت درخشش غرورآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و سرافراز ایران،

دانش‌آموزان عزیز و افتخارآفرین،

دست‌اندرکاران و متولیان پرورش استعدادهای درخشان کشور،

سلام علیکم؛

خبر مسرت‌بخش و غرور انگیز کسب پنج مدال طلا و قهرمانی جهان برای سومین سال پیاپی توسط تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی هانوی ویتنام، با حضور ۶۶ کشور، مایه شادمانی و افتخار عمیق ملت ایران و نیروهای مسلح و مدافعان میهن اسلامی گردید.

این پیروزی ارزشمند، جلوه‌ای دیگر از توانمندی، پشتکار و استعداد جوانان این مرز و بوم در عرصه‌های علمی و بین‌المللی است و بار دیگر ثابت کرد که ایران اسلامی با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مسیر پیشرفت و سربلندی را با اقتدار ادامه می‌دهد.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این افتخار بزرگ به ملت شریف ایران، به ویژه دانش‌آموزان مدال‌آور، خانواده‌های گرامی‌شان، معلمان و اساتید دلسوز و مسئولان مربوطه، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون این عزیزان را تحت پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای نام ایران و ایرانی در جهان پرماجرای امروز آرزومندم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6967767
نفیسه عبدالهی

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