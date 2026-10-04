جانفدایان پیام اقتدار برای دشمن و وحدت برای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه سرهنگ پاسدار مرزبان نوری در نشست شورای اداری شهرستان گیلانغرب با اشاره به جایگاه شهادت و ایثار در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: حفظ دین و اسلام در طول تاریخ با فداکاری انسان‌هایی رقم خورده است که برای دین، انقلاب و ارزش‌های خود ایستادگی کرده‌اند و امروز نیز همه ما در برابر این مسئولیت قرار داریم.

وی با بیان اینکه جان، بالاترین سرمایه وجودی انسان است، افزود: باید از خداوند بخواهیم عاقبت ما به خیر و سعادت ختم شود و اگر قرار است جان خود را از دست بدهیم، این جانفشانی در راه دین، اسلام، انقلاب و ارزش‌های الهی باشد.

فرمانده سپاه گیلانغرب با اشاره به حضور نمایندگان شهرستان در همایش اقتدار جانفدایان استان کرمانشاه گفت: هفته گذشته حدود ۳۰۰ نفر از جانفدایان شهرستان گیلانغرب و نزدیک به ۲۰۰ نفر از نیروهای پادگان شهید ثابت‌خواه به نمایندگی از شهرستان در این برنامه حضور داشتند که از همراهی فرماندار، بخشدار مرکزی، شهرداری و مجموعه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه قدردانی می‌کنم.

نوری بر ضرورت حفظ همدلی میان دستگاه‌های مختلف شهرستان تأکید کرد و گفت: همه ما یک خانواده و یک تیم هستیم و اگر آرامش و امنیت وجود داشته باشد، همه از آن بهره‌مند می‌شوند و اگر امنیت و آرامش آسیب ببیند، هیچ‌کس از تبعات آن در امان نخواهد بود.

وی ادامه داد: باید در کنار یکدیگر روحیه همراهی و همدلی را تقویت کنیم و دستگاه‌های اجرایی نیز همان‌گونه که تاکنون در حوزه خدمات اجتماعی، رضایتمندی مردم و مسائل مختلف شهرستان همراهی کرده‌اند، این همکاری را ادامه دهند.

فرمانده سپاه گیلانغرب از برگزاری نمایش اقتدار جانفدایان شهرستان در روز چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح خبر داد و گفت: این برنامه تنها متعلق به سپاه نیست و هر فردی که دلش برای ایران و نظام جمهوری اسلامی می‌تپد، می‌تواند در این برنامه حضور داشته باشد.

نوری هدف اصلی این برنامه را انتقال دو پیام عنوان کرد و افزود: یک پیام، قدرت، انسجام و اقتدار برای دشمنان و پیام دیگر، وحدت، همدلی و همراهی برای مردم و مؤمنان است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه به یاد شهید گرانقدر غلامرضا سلیمانی، فرمانده فقید سازمان بسیج مستضعفین، برگزار می‌شود و تلاش داریم ظرفیت‌های مختلف شهرستان در آن حضور داشته باشند.

فرمانده سپاه گیلانغرب با اشاره به شرایط منطقه و ضرورت حفظ آمادگی جامعه اظهار کرد: مدیر در نظام جمهوری اسلامی نباید وابسته به میز و صندلی باشد؛ مدیری که برای مردم و نظام دغدغه دارد باید در روستاها و دهستان‌ها حضور پیدا کند، در کنار مردم بنشیند، مسائل آنان را بشنود و برای حل مشکلاتشان تلاش کند.

نوری مردمی‌سازی، دفاع محلی و پیشرفت ملی را سه محور مهم رویکرد جانفدایان عنوان کرد و گفت: در حوزه‌های دفاعی و امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای و تاب‌آوری اجتماعی باید زمینه امیدآفرینی و تقویت مشارکت مردم فراهم شود.

وی از همه اقشار شهرستان برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: انتظار داریم کسبه و بازاریان، دانش‌آموزان و دانشجویان، کارکنان ادارات و همه اقشار مردم در این برنامه حضور پررنگ داشته باشند.

نوری در خاتمه تأکید کرد: در کنار بُعد دفاعی و رزمی، بُعد مردمی جانفدایان اهمیت ویژه‌ای دارد و حضور اقشار مختلف مردم باید بخش اصلی این نمایش اقتدار باشد.