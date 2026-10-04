به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان بهزیستی و خیران برای رفع مشکلات جامعه هدف اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان در حوزه بهزیستی، تأمین مسکن مددجویان است و باید از ظرفیت‌های موجود برای حل این مسئله استفاده کرد.

استاندار اصفهان افزود: خیران اصفهانی در حوزه مدرسه‌سازی تجربه موفقی از مشارکت ۵۰-۵۰ داشته‌اند و می‌توان از همین الگو برای تأمین مسکن جامعه هدف بهزیستی نیز استفاده کرد.

وی ادامه داد: مدیریت استان آمادگی دارد با همکاری سازمان بهزیستی و خیران، این مدل مشارکتی را در حوزه مسکن مددجویان دنبال کند تا بخشی از مشکلات خانواده‌های تحت پوشش در زمینه تأمین سرپناه برطرف شود.

ضرورت تقویت اورژانس اجتماعی اصفهان

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اورژانس اجتماعی در استان تأکید کرد و گفت: با توجه به میزان مراجعات در حوزه‌های روان‌شناسی و روان‌پزشکی، تقویت ظرفیت‌های اورژانس اجتماعی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: توسعه این خدمات می‌تواند در شناسایی، مداخله و حمایت از افرادی که با آسیب‌های اجتماعی و مشکلات روانی مواجه هستند، نقش مؤثری داشته باشد و لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز در این حوزه تقویت شود.

زیرساخت‌های آماده، اما کمبود نیروی انسانی

استاندار اصفهان همچنین به برخی مشکلات موجود در مراکز خدماتی بهزیستی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق ساختمان و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات فراهم شده، اما کمبود نیروی انسانی مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: برای رفع این مشکل باید نشست‌های مشترک با دستگاه‌های مرتبط برگزار و محدودیت‌های موجود در حوزه تأمین و جذب نیروی انسانی بررسی شود تا زیرساخت‌های ایجادشده بلااستفاده باقی نماند.

انرژی خورشیدی؛ مسیر درآمد پایدار مددجویان

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های حمایتی باید در نهایت به توانمندسازی افراد منجر شود، گفت: باید از ظرفیت‌های جدید اقتصادی برای ایجاد درآمد پایدار خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی استفاده کرد.

استاندار اصفهان توسعه پروژه‌های انرژی خورشیدی را یکی از این ظرفیت‌ها دانست و افزود: می‌توان با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، خانواده‌های تحت پوشش، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار را به سمت طرح‌هایی هدایت کرد که برای آنها درآمد مستمر ایجاد کند.

وی ادامه داد: مدیریت استان آمادگی دارد در زمینه فراهم کردن بسترهای مورد نیاز برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی و پروژه‌های درآمدزا با سازمان بهزیستی همکاری کند.

ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های جامعه معلولان

جمالی‌نژاد همچنین خواستار تعیین تکلیف سریع پروژه‌های بلاتکلیف انجمن‌های جامعه معلولان شد و گفت: برخی طرح‌ها از جمله زمین مربوط به انجمن ناشنوایان همچنان با موانع اداری مواجه هستند که باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه این مسائل برطرف شود.

وی افزود: نباید ظرفیت‌هایی که برای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت ایجاد شده است، به دلیل مسائل اداری و بین دستگاهی معطل بماند و لازم است روند تعیین تکلیف این پروژه‌ها با جدیت دنبال شود.

اصفهان ظرفیت بالایی در فعالیت سمن‌ها دارد

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استان گفت: اصفهان از مجموعه‌ای فعال از سمن‌ها در حوزه سلامت، امور اجتماعی و توانمندسازی برخوردار است و استفاده از ظرفیت این تشکل‌ها می‌تواند به توسعه خدمات اجتماعی کمک کند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های اجتماعی و سلامت، تنها به نفع استان نیست بلکه می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های اجتماعی کشور نیز منجر شود.

وی در پایان بر ضرورت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: رعایت حقوق افراد دارای معلولیت نباید صرفاً یک تکلیف اداری تلقی شود، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی و مطالبه جدی در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.