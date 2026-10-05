به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی اجرای طرح «خانه امید» صبح دوشنبه به منظور تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن معدن سرمک ملایر با حضور مسعود رضایی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان، خاکباز مدیر و نماینده معدن سرمک ملایر و جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن برگزار شد.

در این نشست هم‌افزایی بنیاد مسکن و شرکت معادن سرمک ملایر برای اجرای «خانه امید» با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اسامی کارکنان واجد شرایط از سوی معدن سرمک اعلام و پس از پالایش افراد مشمول طرح «خانه امید» شناسایی شوند.

همچنین راهکارهای تامین منابع مالی و اجرای پروژه از جمله استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت، تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و ظرفیت‌های قانونی از جمله بند «خ» ماده ۲۰ معافیت‌های مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

براساس توافقات انجام‌شده پس از احصای افراد واجد شرایط روند تامین زمین، تسهیلات و اجرای پروژه در قالب طرح «خانه امید» پیگیری خواهد شد و مقرر شد برای تعیین چارچوب همکاری و تعهدات طرفین تفاهم‌نامه مشترک بنیاد مسکن و معدن سرمک تهیه و مراحل انعقاد آن دنبال شود.

این اقدام در راستای توسعه همکاری بنیاد مسکن با واحدهای تولیدی و صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی آنها برای تسهیل خانه‌دار شدن کارکنان فاقد مسکن انجام می‌شود.