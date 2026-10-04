واگذاری سایپا در انتظار تصمیم نهایی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره عالی‌پور رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف واگذاری سایپا گفت: در خصوص این موضوع، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و برخی نمایندگان درباره اینکه آیا سایپا باید همچنان در اختیار دولت باقی بماند یا واگذار شود، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

وی در مصاحبه با تلویزیون افزود: در بخش خصوصی تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که شرایط سایپا به گونه‌ای است که باید هرچه سریع‌تر سرمایه‌گذاری جدید به این شرکت تزریق شود و مدل بازسازی آن نیز در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. اما این موضوع در دولت مطرح شده و درباره آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. ما نیز در دیدار با نمایندگان، توضیحاتی درباره موضوع واگذاری سایپا ارائه کرده‌ایم.

عالی‌پور تصریح کرد: صرف‌نظر از این مباحث، سیاست‌ها و قوانین مشخص می‌کنند که چه شرکتی در گروه یک امکان واگذاری صددرصدی دارد. این موضوع در دولت در حال بررسی است و در کمیسیون‌های مختلف نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی گفت: تصمیم نهایی درباره واگذاری یا باقی ماندن سایپا در اختیار دولت، در صحن هیئت وزیران مطرح و در نهایت تصمیم دولت در این زمینه اتخاذ و به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ خواهد شد.