آخرین وضعیت واگذاری سایپا

زهره عالی پور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واگذاری گروه خودروسازی سایپا گفت: برخی دارایی‌ها در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارند اما مشکلات حقوقی وجود دارد که سازمان در حال رفع آنها است.

وی افزود: همچنین با اخذ مجوزهای لازم از دولت و طی فرآیندهای اجرایی، سهام اصلی دولت و البته سهام‌های تودلی در شرکت‌هایی مانند سایپا طبق قانون برنامه هفتم واگذار خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم شاهد حضور بخش خصوصی باشیم و دولت صرفاً به سیاست‌گذاری و نظارت خود در این حوزه بپردازد. ان‌شاءالله به زودی شاهد دستاوردهای بهتری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا خواهیم بود.