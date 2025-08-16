  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۴۹

آخرین وضعیت واگذاری سایپا

آخرین وضعیت واگذاری سایپا

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با اخذ مجوزهای لازم از دولت و طی فرآیندهای اجرایی، سهام اصلی دولت در شرکت‌هایی مانند سایپا طبق قانون برنامه هفتم واگذار خواهد شد.

زهره عالی پور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واگذاری گروه خودروسازی سایپا گفت: برخی دارایی‌ها در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارند اما مشکلات حقوقی وجود دارد که سازمان در حال رفع آنها است.

وی افزود: همچنین با اخذ مجوزهای لازم از دولت و طی فرآیندهای اجرایی، سهام اصلی دولت و البته سهام‌های تودلی در شرکت‌هایی مانند سایپا طبق قانون برنامه هفتم واگذار خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم شاهد حضور بخش خصوصی باشیم و دولت صرفاً به سیاست‌گذاری و نظارت خود در این حوزه بپردازد. ان‌شاءالله به زودی شاهد دستاوردهای بهتری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا خواهیم بود.

طیبه بیات

