واگذاری سهم سایپا بلافاصله پس از ابلاغ مصوبات

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره عالیپور، رئیس سازمان خصوصیسازی درباره واگذاری شرکت سایپا اظهار کرد: برای آزادسازی تصمیماتی که در دولت اتخاذ شده و منتظر ابلاغ آن هستیم. امیدواریم که بهزودی بتوانیم مشکلات حقوقی مربوطه را رفع کنیم و بر اساس مصوبات دولت، مراحل اجرایی آزادسازی سهم آغاز شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان تقریبی واگذاری افزود: مصوبهای از سال گذشته برای واگذاری موجود است و اگر بتوانیم مسائل حقوقی را نهایی کنیم و اسناد مربوطه به تصویب مراجع ذیربط برسد، در اولین جلسه هیئت واگذاری، قیمت پایه و شرایط واگذاری مشخص خواهد شد. در صورت رفع موانع، این مراحل احتمالاً ظرف دو هفته آینده انجام خواهد شد.
عالیپور تأکید کرد: به محض ابلاغ رسمی مصوبات، فرایند آزادسازی سهم و برنامهریزی برای واگذاری آغاز میشود.
نظر شما