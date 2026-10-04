به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه ای به سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، عنوان داشت: با توجه به فصل سرما و افزایش شیوع عفونت‌های حاد تنفسی (از جمله پاتوژن‌های آنفلوانزا، کووید-۱۹ و RSV) و با عنایت به عبور نسبت نمونه‌های کووید-۱۹ مثبت از آستانه هشدار بالا در کشور و آنفلوانزا در مناطق جنوبی کشور و همچنین دریافت گزارشات پراکنده از وقوع طغیان عفونت‌های حاد تنفسی در برخی مراکز نگهداری سالمندان و معلولین، خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص موارد زیر تاکید موکد به مجموعه‌های تحت پوشش آن سازمان، به عمل آید:

آموزش و بازآموزی به ارائه‌کنندگان خدمت، در زمینه عفونت‌های تنفسی فوق الذکر؛ شامل: راه‌های انتقال، راه‌های پیشگیری، ضرورت اجرای فوری اقدامات مداخله‌ای کنترلی و پیشگیرانه؛ بویژه جداسازی فوری موارد مشکوک و همچنین گزارشدهی آنی موارد (اعم از مشکوک و قطعی) به مرکز بهداشت شهرستان‌های تابعه که بخصوص در صورت تشخیص آنفلوانزا/کووید-۱۹، به عنوان عامل بیماری‌زا، به تجویز بهنگام درمان در بیماران و همچنین پروفیلاکسی دارویی در موارد اندیکاسیون می انجامد.

گزارش به‌هنگام و تبادل به موقع اطلاعات در خصوص وقوع رخدادهای بهداشتی به ویژه رخداد عفونت‌های حاد تنفسی با مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

انجام فوری اقدامات کنترلی در صورت گزارش ۲ مورد بیمار مبتلا به عفونت‌های حاد تنفسی در طی ۷۲ ساعت از یکدیگر در یک آسایشگاه سالمندان یا مرکز نگهداری طولانی مدت؛ (در موارد آنفلوانزا، تجویز بهنگام اوسلتامیویر به بیماران «با هدف درمانی» و به افراد بدون علامت هم‌اتاقی «با هدف پیشگیری» مهم‌ترین اقدامات کنترلی است).

آموزش و اطلاع رسانی به گیرندگان خدمات تحت پوشش آن سازمان در خصوص موضوعات فوق یاد شده

انجام بازدیدهای دوره‌ای و پایش از روند اجرای پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی

هماهنگی و همکاری در بازدیدهای مشترک بهداشتی با حضور نمایندگان مرکز بهداشت شهرستان‌های کشور، به منظور تسریع در رفع مشکلات احتمالی و بهبود اصلاح روندهای بهداشتی

عملیاتی کردن توصیه های بهداشتی وفق پروتکل‌های ابلاغی و مشاوره‌ای در مجموعه‌های تحت پوشش آن سازمان

انجام مراقبت سندرمیک از نظر عفونت‌های حاد تنفسی به منظور اقدامات کنترلی به‌هنگام