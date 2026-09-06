بازگشت «کرونا» در پاییزِ بدون واکسن!

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس یافتههای نظام مراقبت دیدهوری آنفلوانزا و کووید-۱۹، روند افزایشی ویروس کووید-۱۹ و عبور شاخص درصد موارد مثبت بیماری از آستانه هشدار پایین؛ ضرورت تقویت اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه را بیش از پیش مورد توجه قرار میدهد.
هفته گذشته بود که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به روند افزایشی ویروس کووید-۱۹ و عبور شاخص موارد مثبت از آستانه هشدار پایین، بر تشدید مراقبت و مدیریت عفونتهای حاد تنفسی به ویژه کرونا تأکید کرد.
وی در نامهای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، خواستار تشدید رعایت دستورالعملهای بهداشتی شد.
در این دستورالعمل، بر استفاده صحیح از ماسک، بهویژه در فضاهای بسته و اماکن تجمعی و پرجمعیت، رعایت آداب تنفسی و سرفه و توجه به اصول خودمراقبتی فردی و اجتماعی تاکید شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به ورود به فصل شیوع عفونتهای حاد تنفسی هشدار داده است که این شرایط میتواند موجب تشدید روند صعودی عفونتهای تنفسی و همچنین بروز موارد عفونت همزمان با پاتوژنهای تنفسی شود.
در همین راستا، محمدرضا صالحی، استاد بیماریهای عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: بررسیها نشان میدهد طی هفته گذشته شیب شیوع بیماری کرونا در کشور یک افزایش خفیف داشته است. این سویه کرونا علائمی شبه سرماخوردگی و آنفلوآنزا را دارد.
وی افزود: اگر افراد علائمی مانند تهوع، بدن درد و کوفتگی دارند در منزل استراحت کنند و برای انجام کارهای ضروری در تجمعات از ماسک استفاده کنند.
صالحی تاکید کرد: گروههای در معرض خطر در فضای بسته و تجمعات حتما از ماسک استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر بیماری کرونا عوارض شدید و درگیری ریوی زیادی نداشته است. اما، باید به رعایت نکات بهداشتی؛ همچون شستن دست و زدن ماسک در فضای بسته، توجه داشت.
رعایت دستورالعملهای بهداشتی، از آن جهت حائز اهمیت است که باید بدانیم، امسال شرایط تامین واکسن آنفلوانزا در کشور، قدری سخت شده و همین موضوع؛ توجه به بهداشت فردی و جمعی، بیش از پیش باید رعایت شود.
قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به افزایش فعالیت برخی ویروس های تنفسی در کشور، گفت: عبور برخی شاخصهای مراقبتی از آستانه هشدار، به معنای بروز وضعیت بحرانی یا ظهور عامل بیماریزای جدید نیست؛ اما نشاندهنده ضرورت تداوم پایش و تقویت آمادگی نظام سلامت است.
نظر شما