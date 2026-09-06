روند ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا در خراسان رضوی افزایشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نهبندانی علت افزایش بیماری های حاد تنفسی را کاهش دمای هوا، سفرهای تعطیلات پایان تابستان و گردش ویروس های سرما دوست در کشور عنوان کرد.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: بر اساس آخرین یافته‌های نظام مراقبت دیده‌وری آنفلوانزا و کووید-۱۹، روند گردش این ویروس افزایشی گزارش شده و شاخص درصد موارد مثبت این بیماری نیز از آستانه هشدار پایین عبور کرده است.

به گفته وی، شرایطی که ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی برای کنترل انتشار عفونت‌های حاد تنفسی واگیر را دوچندان می‌کند.

نهبندانی ادامه داد: صرفاً بر اساس این افزایش نمی‌توان گفت وارد پیک بیماری شده‌ایم برای اعلام پیک، روند چند هفته‌ای موارد بستری‌ها و شدت بیماری را در کنار نتایج آزمایشگاهی بررسی می‌کنیم.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: در چنین شرایطی افزایش سطح مراقبت‌ها، تقویت آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی و تخصصی و جلب همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از گسترش بیماری‌های حاد تنفسی باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: توصیه ما این است که واکسیناسیون آنفلوانزا به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر از جمله سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و افراد دارای نقص ایمنی در اولویت قرار گیرد. البته اگر در مقطعی با محدودیت یا کمبود واکسن مواجه باشیم، این موضوع به معنای نادیده گرفتن پیشگیری نیست.

نهبندانی تاکید کرد:‌ رعایت تهویه مناسب، استفاده از ماسک در افراد علامت‌دار و در محیط‌های شلوغ، شست‌وشوی دست‌ها، رعایت آداب تنفسی و مهم‌تر از همه، ماندن در منزل هنگام بیماری، می‌تواند به میزان قابل توجهی از انتقال عفونت‌های تنفسی جلوگیری کند.

رییس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین بر پایش دوره‌ای اماکن تجمعی از جمله زندان‌ها، آسایشگاه‌ها و مدارس در صورت بازگشایی، از نظر رعایت الزامات بهداشتی تاکید کرد.

وی با بیان این که بنابراین واکسن یکی از ابزارهای مهم پیشگیری است اما تنها ابزار پیشگیری نیست و باید در کنار سایر اقدامات استفاده شود، افزود:‌ خوشبختانه از نظر ذخیره تامین دارو در بخش بهداشت مشکلی نداریم.

نهبندانی گفت: هنوز سهمیه واکسن بخش بهداشت برای گروههای اولویت دار واکسن از سطح وزارتی به دانشگاههای علوم پزشکی توزیع نشده است.