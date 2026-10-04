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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

امدادرسانی به ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های سمنان؛ ۱۱ نفر مصدوم شدند

امدادرسانی به ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های سمنان؛ ۱۱ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به سه سانحه رانندگی در جاده‌های استان خبر داد و گفت: این حوادث ۱۱ مصدوم بر جای گذاشته است.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه سانحه رانندگی طی روز یکشنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: حوادث فوتی نداشتند اما مصدومیت ۱۱ نفر را رقم زده است.

وی به برخورد پراید و کامیون کیلومتر ۱۱۰ محور دامغان به جندق اشاره داشت و توضیح داد: شدت برخورد به حدی بود که سه نفر را راهی بیمارستان و مراکز درمانی کرده است.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان واژگونی کامیون کیلومتر ۱۶ محور گرمسار به آرادان را دیگر حادثه مهم رانندگی عنوان کرد و یادآور شد: به تنها مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

باغبان از امداد رسانی به واژگونی پراید کیلومتر ۶۸ محور میامی به سبزوار خبر داد و بیان داشت: این حادثه شش سرنشین پراید را راهی بیمارستان کرده است.

وی افزود: برای پیشگیری از وقوع این سوانح تلخ رانندگان را به رعایت نکات ایمنی شامل رعایت سرعت و فاصله طولی مناسب و خواب و هوشیاری کافی دعوت می کنیم.

کد مطلب 6967812

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