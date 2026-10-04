علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه سانحه رانندگی طی روز یکشنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: حوادث فوتی نداشتند اما مصدومیت ۱۱ نفر را رقم زده است.

وی به برخورد پراید و کامیون کیلومتر ۱۱۰ محور دامغان به جندق اشاره داشت و توضیح داد: شدت برخورد به حدی بود که سه نفر را راهی بیمارستان و مراکز درمانی کرده است.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان واژگونی کامیون کیلومتر ۱۶ محور گرمسار به آرادان را دیگر حادثه مهم رانندگی عنوان کرد و یادآور شد: به تنها مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

باغبان از امداد رسانی به واژگونی پراید کیلومتر ۶۸ محور میامی به سبزوار خبر داد و بیان داشت: این حادثه شش سرنشین پراید را راهی بیمارستان کرده است.

وی افزود: برای پیشگیری از وقوع این سوانح تلخ رانندگان را به رعایت نکات ایمنی شامل رعایت سرعت و فاصله طولی مناسب و خواب و هوشیاری کافی دعوت می کنیم.