۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

امداد به ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی شب گذشته در استان خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث ۱۰ نفر مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی شب گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: طی این حوادث فوتی گزارش داده نشده است.

وی از مصدومیت ۱۰ نفر طی این حوادث خبر داد و افزود: مصدومان شامل یک تبعه کشور ازبکستان، چهار تبعه افغانستان و مابقی ایرانی بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان از واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۳۹ محور میامی به سبزوار به عنوان حادثه مهم شب گذشته یاد کرد و افزود: به چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم توسط پایگاه میاندشت انجام گرفته است.

باغبان از انحراف پژو ۴۰۵ کیلومتر ۴۶ محور سمنان به دامغان خبر داد و اظهار داشت: طی این حادثه پنج مصدوم اتباع خارجی افغانستان راهی بیمارستان شدند.

وی به حریق تریلی کیلومتر ۱۳۳ محور سبزوار به میامی خبر داد و اضافه کرد: راننده ازبکستانی به عنوان مصدوم حادثه امداد رسانی شده است.

