امداد به ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی شب گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: طی این حوادث فوتی گزارش داده نشده است.

وی از مصدومیت ۱۰ نفر طی این حوادث خبر داد و افزود: مصدومان شامل یک تبعه کشور ازبکستان، چهار تبعه افغانستان و مابقی ایرانی بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان از واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۳۹ محور میامی به سبزوار به عنوان حادثه مهم شب گذشته یاد کرد و افزود: به چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم توسط پایگاه میاندشت انجام گرفته است.

باغبان از انحراف پژو ۴۰۵ کیلومتر ۴۶ محور سمنان به دامغان خبر داد و اظهار داشت: طی این حادثه پنج مصدوم اتباع خارجی افغانستان راهی بیمارستان شدند.

وی به حریق تریلی کیلومتر ۱۳۳ محور سبزوار به میامی خبر داد و اضافه کرد: راننده ازبکستانی به عنوان مصدوم حادثه امداد رسانی شده است.