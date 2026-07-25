علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به شش حادثه رانندگی طی روز جمعه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۲۲ نفر را رقم زده است.

وی از جان باختن یک هموطن بر اثر سقوط نیسان در دره محور شهمیرزاد به چاشم خبر داد و اضافه کرد: دو مصدوم این حادثه به مراکز درمانی منتقل و برای متوفی عملیات رها سازی انجام گرفت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه واژگونی نیسان کیلومتر ۶۰ محور سمنان به دامغان دو مصدوم داشت، ادامه داد: سقوط از دره تریلی محور آرادان به سرخه فرعی روستای رامه دو نفر را راهی بیمارستان کرد.

باغبان به دو حادثه واژگونی در به ترتیب پژو ۴۰۵ کیلومتر ۱۰ و واژگونی ال نود کیلومتر ۳۰ محور میامی- شاهرود اشاره داشت و توضیح داد: این دو حادثه ۱۰ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی برخورد دو خودرو پژو پارس و پراید کیلومتر ۵۹ محور شاهرود به میامی را دیگر حادثه مهم رانندگی برشمرد و افزود: شش مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را از هلال احمر دریافت کردند.