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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۴

امدادرسانی به ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ راننده تریلی جان باخت

امدادرسانی به ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ راننده تریلی جان باخت

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث یک راننده تریلی جان باخت.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی در بامداد روز شنبه در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و افزود: هشت نفر در این حوادث مصدوم شدند.

وی ضمن ابراز تأسف و همدردی با بازماندگان راننده تریلی جان باخته در حوادث رانندگی روز شنبه، افزود: این حادثه بر اثر واژگونی تریلی کیلومتر ۹۵ محور سبزوار به میامی رخ داده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان به برخورد رانا و نیسان کیلومتر ۴۵ محور دامغان به کیاسر خبر داد و اضافه کرد: این حادثه مصدومیت چهار نفر را رقم زده است.

باغبان به حادثه سقوط در دره پراید کیلومتر ۴۷ محور دامغان به گلوگاه اشاره داشت و ادامه داد: به چهار مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

وی افزود: برای پیشگیری از این حوادث تلخ و غیر قابل جبران رانندگان را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توصیه و دعوت می کنیم.

کد مطلب 6858410

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