به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صادقی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف در مرحله استانی و شهرستانی، با گرامیداشت یاد و نام شهید حاج حسن دانش، شهید حادثه منا، اظهار کرد: اقدامات خوبی در حوزه قرآن در استان یزد انجام شده اما این فعالیت‌ها برای رسیدن به وضعیت مطلوب، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی بیشتری است.

وی افزود: یزد در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن و انرژی خورشیدی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و می‌توان با استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها، زمینه تأمین منابع مالی پایدار برای امور قرآنی را فراهم کرد.

صادقی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با پیگیری استانداری، یک ظرفیت معدنی یا اقتصادی برای پشتیبانی از فعالیت‌های قرآنی استان اختصاص یابد تا بخشی از هزینه‌های این حوزه از محل درآمدهای ایجادشده تأمین شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پیشنهاد درخواست تسهیلات دولتی مطرح نیست، تصریح کرد: در صورت فراهم شدن مجوز و زمینه لازم، پیگیری اجرای طرح را خودمان انجام می‌دهیم و تلاش می‌کنیم منابع مورد نیاز فعالیت‌های قرآنی از این مسیر تأمین شود.

صادقی همچنین بر ضرورت حمایت از مؤسسات و مجموعه‌های قرآنی تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب و رفع موانع موجود می‌تواند به توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت فرهنگی و مذهبی مردم یزد خاطرنشان کرد: حضور گسترده و خودجوش مردم استان در برنامه‌های مذهبی به‌ویژه در ایام محرم و صفر، ظرفیت ارزشمندی برای تقویت فرهنگ قرآن و معارف اهل‌بیت(ع) است و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی استفاده کرد.