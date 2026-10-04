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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

تبلیغات اسلامی یزد برای ترویج فرهنگ محیط زیست وارد میدان شد

تبلیغات اسلامی یزد برای ترویج فرهنگ محیط زیست وارد میدان شد

یزد- مدیران کل تبلیغات اسلامی و محیط زیست استان یزد در نشستی مشترک، راهکارهای فرهنگ‌سازی و ترویج حفاظت از محیط زیست با استفاده از ظرفیت مبلغان و هیئت‌های مذهبی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، و حسن اکبری، مدیرکل محیط زیست استان، در نشستی مشترک درباره راهکارهای ارتقای آگاهی عمومی در حوزه محیط زیست گفت‌وگو کردند.

در این نشست، ظرفیت مبلغان و هیئت‌های مذهبی برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین راهکارهای صیانت از محیط زیست و افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست استان بررسی و بر همکاری مشترک دو مجموعه تأکید شد.

کد مطلب 6967784

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