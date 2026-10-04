تبلیغات اسلامی یزد برای ترویج فرهنگ محیط زیست وارد میدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، و حسن اکبری، مدیرکل محیط زیست استان، در نشستی مشترک درباره راهکارهای ارتقای آگاهی عمومی در حوزه محیط زیست گفت‌وگو کردند.

در این نشست، ظرفیت مبلغان و هیئت‌های مذهبی برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین راهکارهای صیانت از محیط زیست و افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست استان بررسی و بر همکاری مشترک دو مجموعه تأکید شد.