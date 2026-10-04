جذب تسهیلات مکانیزاسیون برای نوسازی کشاورزی اردکان تسهیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، اکبر شیخعلیشاهی در بررسی روند تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در اردکان اظهار کرد: توسعه مکانیزاسیون و جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده با تجهیزات نوین، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دارد.

وی افزود: تسهیل دسترسی بهره‌برداران به تسهیلات بانکی و کوتاه کردن فرآیندهای اداری باید با همکاری مدیریت جهادکشاورزی، بانک عامل و متقاضیان واجد شرایط دنبال شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان یزد تصریح کرد: استفاده از فناوری و ماشین‌آلات به‌روز علاوه بر کاهش سختی کار کشاورزان، موجب افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت امنیت غذایی می‌شود.

شیخعلیشاهی بر ایجاد وحدت رویه در معرفی متقاضیان، تخصیص سهمیه‌های استانی و پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: موانع دریافت تسهیلات باید شناسایی و روند تأمین و پرداخت اعتبارات برای بهره‌برداران واجد شرایط تسریع شود.

در این نشست همچنین فرآیند معرفی متقاضیان به بانک، سهمیه‌های اعتباری، نحوه خرید و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ادوات جدید و نظارت بر اجرای طرح‌های مکانیزاسیون بررسی شد.

رئیس بانک کشاورزی شهرستان اردکان نیز بر آمادگی این بانک برای همکاری در پرداخت به‌موقع تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد.