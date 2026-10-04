گامی تازه برای هوشمندسازی پلیس؛ ارزیابی عملکرد مأموران با QR کد

به گزارش خبرگزاری مهر ،پیش از ظهر امروز و همزمان با سومین روز از هفته انتظامی، آیین رونمایی از طرح‌های فاوایی، نوآورانه و هوشمند نوین پلیس با حضور سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، جمعی از معاونان ستادی و رؤسای پلیس‌های تخصصی برگزار شد.

سردار احمدرضا رادان در این مراسم با تبریک هفته انتظامی اظهار کرد: بر اساس معماری پلیس آینده و هوشمندی پلیس، امروز شاهد هستیم که انتظامی کشور در مسیر بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند نوین، پیشتاز و پیشگام است.

وی با بیان اینکه تحقق هوشمندی نیازمند دو مؤلفه اساسی است، افزود: تحقق امر هوشمندی در گرو وجود متخصصانی است که بتوانند «ایده» را به «اقدام» تبدیل کنند و مؤلفه دوم و حائز اهمیت، وجود مدیران و کاربرانی است که بتوانند اقدام انجام‌شده را به درستی به «بهره‌وری» و «بهره‌برداری» برسانند.

فرمانده کل انتظامی کشور، سازمان و سامانه‌ها، تجهیزات و کاربران را سه ضلع مؤثر در تحقق هوشمندی دانست و گفت: این سه ضلع می‌توانند هوشمندی را به کارکرد و نتیجه مطلوب منتج کنند و خوشحالیم که هر سه ضلع در انتظامی کشور پویا، پیش‌رونده و متعالی هستند.

رادان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا تصریح کرد: انصافاً جهش‌های فوق‌العاده‌ای را در حوزه فاوا شاهد هستیم و اقدامات معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا در پیشبرد مأموریت‌های سازمان انتظامی و پلیس‌های تخصصی بسیار مؤثر بوده است.

وی تأکید کرد: طرح‌های فاوایی، نوآورانه و هوشمند نوین، موجب یک انقلاب در اجرای مأموریت‌های پلیس شده‌اند و نمونه‌هایی از این تحول را در کشف علمی جرایم، ارائه خدمات انتظامی، مدیریت ترافیک، تسهیل تردد و سایر حوزه‌ها شاهد هستیم.

فرمانده کل انتظامی کشور، آموزش کاربران سامانه‌های هوشمند را در کنار توسعه فناوری، یک اصل و الزام اساسی عنوان کرد و ادامه داد: صرف در اختیار داشتن سامانه و تجهیزات هوشمند کافی نیست، بلکه کاربران باید آموزش‌های لازم را برای استفاده صحیح و بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها ببینند.

رادان همچنین از تحول در شیوه ارائه خدمات انتظامی به مردم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بنا داریم در مسیر تحقق این ادعا که «هر گشت انتظامی ما یک کلانتری و پاسگاه است»، تحول ایجاد کنیم و در این مسیر از طرح‌های فاوایی و فناوری‌های نوین بهره بیشتری خواهیم گرفت.

وی در تشریح این رویکرد افزود: حتی در حال حاضر به صورت آزمایشی، استفاده از کدهای QR در ورودی برخی مراکز در حال اجراست تا فرد مراجعه‌کننده بتواند پس از دریافت خدمت، از طریق این کد، نحوه برخورد و کیفیت ارائه خدمات را ارزیابی و گزارش کند.

فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند در آینده به گشت‌های انتظامی نیز تسری پیدا کند؛ به گونه‌ای که مردم بتوانند عملکرد مأموران، نحوه پاسخگویی و کیفیت ارائه خدمت را ارزیابی و بازخورد خود را ثبت کنند.

رادان در پایان با تأکید بر اینکه جهش‌های خوبی در حوزه فاوا پیش روی انتظامی کشور قرار دارد، گفت: با توسعه این فناوری‌ها، ارائه خدمات انتظامی به مردم هوشمندتر، سریع‌تر و دقیق‌تر خواهد شد.