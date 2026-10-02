به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرپرست وزارت دفاع پیامی صادر و در آن فرماندهی انتظامی را نماد ایثار، اقتدار و صیانت از ارزش‌ها دانست.

متن پیام به این شرح است:

برادر ارجمند سردار سرتیپ احمدرضا رادان



فرمانده محترم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران



سلام علیکم؛



هفته انتظامی امسال با شعار "پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز" یادآور امنیت و آرامش حاصل از اقتدار فرزندان ملت بصیر ایران در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که توانسته‌اند با مجاهدت، فداکاری و هوشیاری و در کنار دیگر نیروهای نظامی کشور، ایران اسلامی را از خطیرترین بزنگاه‌های کشور به سلامت عبور داده و امنیت را برای این مرز و بوم به‌ ارمغان بیاورند.



بدون تردید برقراری نظم، امنیت و حفاظت و صیانت از آرامش و آسایش عمومی جامعه که رسالتی ذاتی و از اصلی‌ترین وظایف فرماندهی مقتدر انتظامی است، مرهون رشادت‌ها، تلاش‌های فرماندهان و کارکنان خدوم این فرماندهی است که با استفاده از همه توان و ظرفیت‌ها از کیان ایران اسلامی دفاع می‌کنند و در پهنه گسترده‌ای از مسئولیت؛ از کوه‌های سر به فلک کشیده غرب کشور تا آب‌های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان تا دریای خزر و سرزمین‌های تَف دیده جنوب؛ در مبارزه با اشرار، قاچاقچیان ، مفسدان اقتصادی و .... با مجاهدت، تلاش‌های ارزنده و تقدیم هزاران شهید؛ فدایی ملت بودن را به منصه ظهور رسانده و ایجاد و تثبیت امنیت در حوزه‌های مختلف را اولویت و راهبرد اصلی خود قرار داده است. نیرویی که مظلومانه و با اقتدار در برابر اخلال گران نظم و امنیت ایستاده و تیشه بر ریشه‌های ظلم و فساد می‌کوبد و در مقابل با تواضع و خدمتگزاری به شهروندان قانون‌مدار و محترم ارمغان‌آور آرامش و عدالت باشد.



ایجاد امنیت و اقتداری در خور شأن ملت بزرگوار ایران اسلامی، دلیرمردانی از جنس ایثار و اقتدار را می‌طلبد تا با نثار جان خویش، امنیتی اثربخش و همه جانبه را به‌وجود آورده و در پاسداشت سرزمینی مقدس، مردمانی شریف و آرمانی والا؛ درنگ نکرده و همواره آماده جانفشانی باشند و همواره و همیشه نام و یاد انتظامی در تمام تاریخ سرزمین‌مان همراه با شجاعت، از خودگذشتگی و غیرت مردانی است که با توکل به خدا توانسته‌اند برای نجات جان مردم جامعه جان خود را فدا کنند و الحق‌والنصاف دلیرمردان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین سیاق عمل کرده و همواره سدی محکم در برابر نابهنجاری‌ها از جرم و جنایت گرفته تا ایجاد نظم در جاده ها و خیابان های کشور بوده‌اند.



در پایان ضمن خدا قوت مجدد به شما و همکاران گرامی‌تان در فرماندهی انتظامی کشور و گرامی‌داشت نام و یاد شهدای



گلگون کفن فرماندهی انتظامی؛ موفقیت و توفیق خدمت به ملت قدرشناس و بصیر ایران اسلامی را در پناه حق، توجهات حضرت ولی‌عصر(عج)، و تحت تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا(مد ظله العالی) از خداومد منان خواستارم و بنده به نمایندگی از همرزمانم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام می‌دارم، این وزارتخانه آمادگی کامل برای همراهی با فرماندهی انتظامی کشور در ارتقای همفکری و همکاری‌های مشترک با آن فرماندهی سرافراز در مسیر هم افزایی بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارد.