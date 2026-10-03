خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ هفته فراجا امسال در حالی از راه رسیده است که پلیس ایران، برخلاف سال‌های گذشته، این هفته را در روزهای پساجنگی پشت سر می‌گذارد که بخشی از مراکز انتظامی را نیز هدف قرار داد؛ جنگی که برای نیروهای انتظامی، تنها یک مأموریت امنیتی در میدان نبرد نبود، بلکه آزمونی هم‌زمان برای حفظ امنیت خیابان‌ها، استمرار خدمات عمومی و بازسازی مراکز آسیب‌دیده بود.

از دهم تا شانزدهم مهر، تقویم رسمی کشور به نام فراجا ورق می‌خورد؛ اما امسال شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» در شرایطی شنیده می‌شود که بخشی از نیروهای انتظامی هنوز با پیامدهای حملاتی مواجه‌اند که کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مراکز فرماندهی را نیز درگیر کرد.

وقتی کلانتری‌ها هم به خط مقدم آمدند

روایت خسارت‌های جنگ برای فراجا، فقط فهرستی از ساختمان‌های آسیب‌دیده نیست. در لرستان، فرمانده انتظامی استان از هدف قرار گرفتن ۵۷ مقر انتظامی، از ستاد فرماندهی تا پاسگاه‌های دورافتاده، خبر داده است.

در کردستان نیز معاون استاندار اعلام کرده است که در جریان جنگ ۴۰ روزه، نیروی انتظامی در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌ها آسیب بیشتری دید و تعدادی از مراکز انتظامی از جمله کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها هدف حمله قرار گرفتند.

اما شاید مهم‌تر از تعداد ساختمان‌های آسیب‌دیده، این باشد که مأموریت پلیس متوقف نشد.

نیروهای انتظامی با وجود آسیب به مراکز، مأموریت‌های خود را ادامه دادند و حفاظت از امنیت مردم و ارائه خدمات انتظامی متوقف نشد.

سردار سعید منتظرالمهدی،سخنگوی فراجا نیز با اشاره به آسیب برخی مراکز خدمات‌دهی و شهادت ۳۶۱ تن از نیروهای انتظامی در جریان جنگ، بر ادامه فعالیت پلیس تأکید کرده است.

در واقع، مسئله فقط حفظ یک ساختمان نبود؛ کلانتری ممکن بود آسیب دیده باشد، اما مأموریت آن همچنان پابرجا بود.

پلیسی که در میانه جنگ، مأموریت‌های تازه پیدا کرد

جنگ، برخی مأموریت‌های فراجا را نیز از شکل معمول خارج کرد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، واحدهای تخصصی پلیس در جریان جنگ موفق به خنثی‌سازی ۱۸۵ فروند موشک شدند. در میان این موارد، از یک موشک کروز در یک بیمارستان و یک موشک تاماهاوک در یک ایستگاه برق نام برده شده است.

انتقال و ایمن‌سازی برخی مهمات و تجهیزات نظامی از جمله موشک‌های سنگین، بمب‌های MK۸۴ و GBU و پهپاد هرمس نیز در شمار مأموریت‌هایی قرار گرفت که در جریان جنگ بر عهده نیروهای انتظامی گذاشته شد.

هم‌زمان، مأموریت‌های امنیتی پلیس نیز ادامه داشت.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور از بازداشت بیش از ۶۵۰۰ نفر در ارتباط با آنچه مقامات «عوامل نفوذی و جاسوسان» معرفی کرده‌اند، از آغاز جنگ خبر داده است.

به این ترتیب، پلیس در روایت رسمی خود از جنگ، تنها یک نیروی حاضر در خیابان نیست؛ بخشی از مأموریت آن مقابله با تهدیدهای امنیتی در داخل شهرها و در کنار مأموریت‌های روزمره انتظامی تعریف شده است.

آمارهایی که حتی جنگ هم متوقفشان نکرد

در شرایطی که بخشی از مراکز انتظامی آسیب دیده بودند، فعالیت‌های معمول پلیس نیز ادامه داشت.

سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف و ضبط بیش از ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داده است؛ آماری که بنا بر اعلام وی، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته و بیش از ۷۸۰ باند قاچاق نیز در همین بازه منهدم شده‌اند.

در حوزه جرایم جنایی نیز سخنگوی فراجا از کاهش ۱۹ درصدی آدم‌ربایی و کاهش ۲۰ درصدی قتل خبر داده و اعلام کرده است که ۵۵.۳ درصد سرقت‌های خرد و مهم منجر به کشف شده‌اند.

استان‌ها نیز در همین مدت آمارهای خود را ارائه کرده‌اند؛ در استان مرکزی از انهدام ۲۷ باند سارقان و کشف تمامی ۱۴ فقره قتل رخ داده در نیمه نخست سال خبر داده شده و در البرز نیز یک هزار و ۷۵۰ خودروی سرقتی کشف و ۱۱۲ میلیارد تومان به مالباختگان بازگردانده شده است.

در فضای مجازی هم پلیس فتا از تشکیل بیش از ۵۶ هزار پرونده در سال جاری خبر داده و میزان کشف جرایم سایبری را حدود ۹۰ درصد اعلام کرده است؛ پرونده‌هایی که بخش قابل توجهی از آنها به کلاهبرداری مربوط می‌شود.

پشت هر کدام از این اعداد، البته یک پرونده و یک شاکی قرار دارد؛ اما در نگاه سازمانی فراجا، این آمارها یک پیام مشخص دارند: حتی در شرایط جنگی، مأموریت‌های روزمره پلیس تعطیل نشده است.

هفته‌ای برای خدمت، نه فقط تبریک

هفته فراجا امسال تنها به مراسم و پیام‌های تبریک محدود نشده است.

در برنامه‌های این هفته، از بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی به مدت یک هفته گرفته تا برپایی میزهای خدمت و مشاوره حقوقی در حاشیه نماز جمعه و اجرای پویش «پلیس قهرمان شهر من» پیش‌بینی شده است.

حضور پلیس در مدارس نیز بخشی دیگر از برنامه‌های این هفته است؛ برنامه‌هایی که قرار است چهره پلیس را فراتر از مأموریت‌های انتظامی و امنیتی، در ارتباط مستقیم با شهروندان نشان دهد.

حتی روزشمار هفته فراجا نیز همین دوگانه را بازتاب می‌دهد؛ از «پلیس، جامعه ایرانی، حفظ ارزش‌های اسلامی» در روزهای ابتدایی تا «پلیس جان‌فدا، سرباز فداکار، ایثار و شهادت» در روز پایانی.

میان آوار و خیابان

جنگ برای پلیس، فقط صدای انفجار و ساختمان‌های آسیب‌دیده نبود. بخشی از چالش، حفظ همان نظم روزمره‌ای بود که مردم در روزهای بحران بیش از همیشه به آن نیاز دارند.

کلانتری‌ای که آسیب دیده، همچنان باید پاسخگوی مردم باشد. مأموری که مرکز خدمتش هدف حمله قرار گرفته، همچنان باید در خیابان حاضر باشد. و سامانه‌ای که بخشی از زیرساخت آن آسیب دیده، همچنان باید خدمات انتظامی ارائه کند.

این شاید مهم‌ترین تصویری باشد که هفته فراجای امسال از پلیس ارائه می‌کند؛ نهادی که در روایت رسمی خود، تلاش کرده است میان دو وظیفه حرکت کند: حضور در میدان امنیت و حفظ جریان عادی زندگی مردم.

امسال، هفته فراجا در شرایطی برگزار می‌شود که بخشی از سبزپوشان این نیرو، تجربه جنگ را نه از قاب تلویزیون، بلکه از پشت دیوارهای آسیب‌دیده محل خدمت خود دیده‌اند.

زیر آوار جنگ، کلانتری‌ها آسیب دیدند؛ اما خدمت رسانی در خیابان‌ها بی‌پاسخ نماندند.