فراجا با حضور مداوم و مستحکم، دیوار اعتماد عمومی را حفظ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی ضمن تبریک هفته فراجا تاکید کرد: فرماندهی انتظامی کل کشور با حضور مداوم و مستحکم، دیوار اعتماد عمومی را حفظ کرد.

متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرانقدر سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

«هفته فراجا» در سالی فرا می‌رسد که ملت ایران آزمون‌های امنیتی و نظامی بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته است. تجربه جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه آمریکایی- صهیونیستی و کودتای دی ۱۴۰۴ ثابت کرد، میدان نبرد امروز صرفاً خط مقدم موشکی نیست؛ خیابان، ذهن مردم و تاب‌آوری اجتماعی میدان اصلی تقابل است.

در جنگ ۱۲ روزه، دشمن با خطای محاسباتی به دنبال تسلیم و تجزیه بود اما هوشیاری فراجا در پایش صحنه داخلی، با بهره‌گیری از مشارکت و هم افزایی بسیج مردمی و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی توطئه را خنثی کرد. در ۱۸ و ۱۹ دی، کودتاگران و عناصر مسلح وابسته به سرویس‌های بیگانه به فرمانداری‌ها و مراکز انتظامی حمله کردند؛ اما فراجا با هوشمندی، فداکاری و ایستادگی مثال زدنی، خط مقدم امنیت ملی را در نظم عمومی و ثبات محلات تثبیت کرد.

یادآوری برخی دستاوردها در این صحنه خطیر و پرمخاطره، گویای عظمت مجاهدت‌های فراجا است: کاهش بیش از ۶۰ درصدی شرارت، دستگیری بیش از ۸۵ درصد اراذل نشان‌دار و انسداد هزاران نشانگاه فعال در جنگ شناختی و ... بیانگر این حقیقت است که پیروزی در جنگ ۴۰ روزه و نبردهای پس از آن تا به امروز، بدون امنیت درونی ممکن نبود و فراجا با حضور مداوم و مستحکم خود، دیوار اعتماد عمومی را حفظ کرد.

بی تردید در شرایطی که دشمن شکست‌خورده در میدان، امروز بر جنگ شناختی متمرکز شده است، فراجا نه تنها ضابط قانون، بلکه سپر بصیرت‌افزایی و صیانت از سرمایه اجتماعی است. عملکرد درخشان آن در بیش از ۲۱۰ شب حماسه-آفرینی ملت مبعوث شده ایران در پهنه میهن اسلامی، الگویی از امنیت مردم‌پایه را ثبت کرد.

اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهدای فراجا در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و کودتای امریکایی- صهیونیستی دی ماه و صیانت از مرزهای کشور و تبریک این ایام خجسته، از فرماندهان و کارکنان این فرماندهی که در تقاطع جنگ سخت، نرم و شناختی ایستاده‌اند، صمیمانه قدردانی کرده و با آرزوی دوام توفیق و سربلندی یکایک مجاهدان فراجا، تأکید می‌کنم تداوم راهبرد پلیس تراز انقلاب، حرفه‌ای و مدرن در سایه کاربست اندیشه و میراث فکری معمار کبیر انقلاب و قائد شهید امت و تدابیر فرمانده معظم کل قوا امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، ضامن عبور از پیچ تاریخی بزرگ امروز است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

مهر ۱۴۰۵