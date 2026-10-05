حسن خزایی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان محلات در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: این شهرستان در حوزه‌های صنعت، گردشگری، کشاورزی و تولید گل و گیاه از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سنگ، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های این شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه محلات در صنعت سنگ کشور افزود: وجود بیش از ۱۵۰ معدن فعال و حدود ۳۰۰ واحد فرآوری سنگ، این شهرستان را به یکی از مراکز مهم صنعت سنگ کشور تبدیل کرده است و منطقه عباس‌آباد نیز با در اختیار داشتن بیش از ۱۴ درصد سنگ تراورتن جهان، از مهم‌ترین ظرفیت‌های معدنی محلات محسوب می‌شود.

فرماندار شهرستان محلات ادامه داد: هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیم‌ور برگزار می‌شود و تاکنون حضور فعالان صنعت سنگ از کشورهای هند، پرتغال، بنگلادش، چین، ترکیه، روسیه و ارمنستان در این رویداد اعلام شده است، همچنین در دوره گذشته، فعالان این صنعت از ۲۷ استان کشور در نمایشگاه حضور داشتند.

خزایی‌پور با بیان اینکه نمایشگاه امسال با حضور بیش از ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار خواهد شد، گفت: در این دوره بیش از ۴۵ هزار تن سنگ و محصولات مرتبط با صنعت سنگ در معرض نمایش و عرضه قرار می‌گیرد و تلاش شده است نمایشگاه علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولیدی، زمینه ارتباط بیشتر فعالان داخلی با بازارهای خارجی را فراهم کند.

وی افزود: توسعه بازارهای صادراتی و ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و خریداران خارجی از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه است و حضور شرکت‌ها و هیأت‌های تجاری خارجی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صنعت سنگ ایران ایجاد کند.

فرماندار شهرستان محلات با اشاره به ظرفیت‌های منطقه نیم‌ور در میزبانی از فعالان صنعت سنگ بیان کرد: برگزاری این رویداد بین‌المللی در شهرستان محلات، امکان معرفی توانمندی‌های این منطقه را به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و امیدواریم این ظرفیت در مسیر رونق اقتصادی و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

خزایی‌پور با اشاره به برنامه‌های تخصصی هجدهمین نمایشگاه سنگ گفت: با همکاری انجمن سنگ ایران، برای نخستین‌بار میز خدمت سنگ در نمایشگاه راه‌اندازی خواهد شد و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، نظام مهندسی معدن و نمایندگان دانشگاه‌ها در این بخش حضور خواهند داشت.

وی افزود: فعالان صنعت سنگ می‌توانند مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود را در این میز مطرح کنند و حضور دستگاه‌های مرتبط فرصتی برای بررسی مستقیم مشکلات و ارائه راهکار برای رفع موانع موجود خواهد بود.

فرماندار محلات همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و هنری در حاشیه نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: نقاشی و خطاطی روی سنگ، مجسمه‌سازی و برخی برنامه‌های هنری مرتبط با سنگ از جمله برنامه‌هایی است که برای این دوره در نظر گرفته شده است تا ظرفیت‌های هنری این حوزه نیز در کنار بخش اقتصادی و صنعتی نمایشگاه مورد توجه قرار گیرد.

خزایی‌پور با اشاره به اجرای کمپین پشت سنگ، یک زندگی برای نخستین‌بار در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران اظهار کرد: صنعت سنگ تنها یک فعالیت اقتصادی نیست و پشت هر معدن و واحد فرآوری، خانواده‌هایی قرار دارند که شرایط کاری این صنعت می‌تواند بر زندگی آنها تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: این کمپین با هدف توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی و خانوادگی فعالیت معدن‌کاران و فعالان صنعت سنگ طراحی شده است و در قالب آن از ظرفیت کارشناسان مربوطه استفاده خواهد شد تا موضوع فشارهای کاری و آثار آن بر خانواده‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار محلات در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اشاره کرد و گفت: محلات با جمعیتی بیش از ۶۵ هزار نفر، علاوه بر ظرفیت‌های صنعتی، از جاذبه‌های متنوع گردشگری برخوردار است و منطقه آب‌گرم یکی از شناخته‌شده‌ترین ظرفیت‌های گردشگری شهرستان محسوب می‌شود.

وی افزود: تولید گل و گیاه زینتی و پرورش و صادرات ماهیان زینتی نیز از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی محلات است که در کنار صنعت سنگ، مجموعه متنوعی از توانمندی‌های تولیدی و اقتصادی شهرستان را شکل داده است.

خزایی‌پور با اشاره به ظرفیت کشاورزی و گلخانه‌ای محلات بیان کرد: بیش از ۹۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گلخانه‌ای و تولید گل و گیاه زینتی اختصاص دارد و این بخش نیز سهم قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی شهرستان دارد.

وی تاکید کرد: معرفی همزمان ظرفیت‌های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و تولیدی محلات می‌تواند به شناساندن بیشتر شهرستان در سطح کشور و خارج از کشور کمک کند و نمایشگاه بین‌المللی سنگ نیز یکی از رویدادهایی است که این فرصت را در اختیار شهرستان قرار می‌دهد.

فرماندار محلات گفت: برگزاری نمایشگاه سنگ در نیم‌ور علاوه بر اینکه یک رویداد تخصصی در حوزه معدن و صنعت است، می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های مختلف شهرستان و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی باشد.

خزایی‌پور گفت: امید است هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران بتواند با حضور گسترده شرکت‌های داخلی و خارجی، زمینه توسعه همکاری‌های تجاری، افزایش صادرات و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنعت سنگ ایران را فراهم کند.