محلات با ۱۵۰ معدن و ۳۰۰ واحد فرآوری، پیشتاز صنعت سنگ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزائی پور پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهرستان محلات اظهار کرد: این شهرستان با منابع غنی معدنی و زیرساختهای مجهز فرآوری، سهم قابلتوجهی در تأمین نیاز داخلی و صادرات سنگهای ساختمانی و تزئینی کشور دارد.
وی افزود: اکنون صنعت سنگ محلات با بهرهگیری از فناوریهای نوین، طراحیهای متنوع و نیروی انسانی متخصص، توانسته در رقابت با تولیدکنندگان خارجی جایگاه خود را تثبیت کند و بهعنوان یکی از تولیدکنندگان برتر سنگ در خاورمیانه مطرح شود.
خزائی پور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ کارخانه فرآوری و ۱۵۰ معدن فعال در محلات با استفاده از تجهیزات مدرن فعالیت دارند و با ایجاد ارزش افزوده بالا، بخش مهمی از اشتغال پایدار منطقه را تأمین کردهاند.
وی ادامه داد: شهرستان محلات در کنار صنعت سنگ، با برخورداری از ظرفیتهای شاخص در حوزه گردشگری، کشاورزی، گل و گیاه و رتبه نخست صادرات ماهیان زینتی، بهعنوان یکی از قطبهای مهم توسعه متوازن در استان مرکزی شناخته میشود.
فرماندار محلات برگزاری نمایشگاه بینالمللی سنگ را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای شهرستان و توسعه همکاریهای اقتصادی دانست و تاکید کرد: حضور بازرگانان، رایزنان اقتصادی و سفرای کشورهای مختلف در این نمایشگاه، بستر مناسبی برای گسترش ارتباطات تجاری و افزایش صادرات محصولات ایرانی فراهم کرده است.
وی افزود: امید است با حمایت مسئولان و مشارکت سرمایهگذاران، صنعت سنگ این شهرستان، جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کرده و مسیر رشد و شکوفایی بیشتری را طی کند.
شایان ذکر است؛ هفدهمین نمایشگاه بینالمللی سنگ ایران در شهرستان محلات با حضور ۵۷۰ شرکت از ۲۷ استان کشور در فضایی به وسعت ۱۲۰ هزار مترمربع و با عرضه ۴۰ هزار تن سنگ کوپ برگزار شده است.
این رویداد بزرگ صنعتی، محلی برای نمایش توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی و تبادل تجربه میان فعالان صنعت سنگ بهشمار میرود.
