به گزارش خبرنگار مهر، بهرام شکوری پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محلات اظهار کرد: مدیران و مسئولان بخش معدن با وجود محدودیت‌های مالی و اعتباری در حال تلاش هستند و باید با حمایت بیشتر، زمینه ایجاد آینده‌ای روشن برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور که از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، فراهم شود.

وی افزود: بازگشت سهم سه‌درصدی نظام مهندسی معدن باید با جدیت پیگیری شود تا این منابع به این مجموعه بازگردد. تا نظام مهندسی بتواند ضمن کاهش وابستگی به فعالان بخش معدن، برای توسعه و تقویت ساختار خود اقدام کند.

شکوری همچنین با اشاره به فعالیت شورای مربوط به حوزه معدن گفت: در بیش از ۴۰۰ پرونده‌ای که در این شورا بررسی شده، بخش قابل توجهی مربوط به حوزه سنگ بوده است و تلاش شده با ایجاد ارتباط مستقیم با فعالان بخش خصوصی، مستندات و دیدگاه‌های آنها دریافت و در فرآیند بررسی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، بیش از ۹۳ درصد آرای صادرشده در شورا با نظر بخش خصوصی همراه بوده است که این میزان نشان می‌دهد می‌توان با تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، تصمیمات کارشناسی‌تر و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ کرد.

تشکیل فدراسیون جهانی سنگ برای تقویت جایگاه این صنعت

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به تشکیل فدراسیون جهانی سنگ گفت: این فدراسیون با هدف ایجاد تعامل میان انجمن‌ها و فعالان صنعت سنگ کشورهای مختلف شکل گرفته و یکی از اهداف اصلی آن، افزایش سهم سنگ طبیعی در تجارت جهانی است.

شکوری اظهار کرد: ارزش تجارت جهانی سنگ حدود ۴۲ تا ۴۵ میلیارد دلار است، در حالی که تجارت جهانی کاشی و سرامیک به حدود ۲۰۰ تا ۲۲۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابراین ظرفیت قابل توجهی برای بزرگ‌تر کردن بازار سنگ وجود دارد.

وی افزود: یکی از راه‌های توسعه بازار سنگ، اثبات مزیت‌های زیست‌محیطی این محصول است؛ باید به بازار جهانی نشان دهیم سنگ طبیعی می‌تواند با میزان کربن و آسیب زیست‌محیطی کمتری نسبت به برخی محصولات جایگزین، مورد استفاده قرار گیرد.

شکوری ادامه داد: موضوع کاهش ردپای کربن در صنعت سنگ اهمیت زیادی دارد و در رویدادهای بین‌المللی نیز تلاش شده این موضوع مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید با مدیریت حمل‌ونقل و کوتاه کردن مسیرهای غیرضروری، میزان انتشار کربن و هزینه‌های لجستیکی را کاهش داد.

وی با اشاره به مسیر طولانی حمل برخی سنگ‌های ایران برای فرآوری گفت: در مواردی سنگ ایران هزاران کیلومتر برای فرآوری به کشور دیگری منتقل و سپس دوباره به بازارهای منطقه بازگردانده می‌شود که علاوه بر افزایش هزینه، ردپای کربن محصول را نیز بالا می‌برد.

ایران می‌تواند هاب تولید و فرآوری سنگ منطقه شود

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ایران می‌تواند به هاب تولید و فرآوری سنگ منطقه تبدیل شود و به جای ارسال سنگ خام و کوپ به کشورهای دیگر، زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در داخل کشور برای فرآوری و تولید محصولات نهایی فراهم شود.

شکوری افزود: اگر سرمایه‌گذاری لازم در این بخش انجام شود، ایران می‌تواند علاوه بر تأمین بازار داخلی، بازارهای منطقه‌ای به ویژه کشورهای اطراف را نیز پوشش دهد.

وی افزود: کشورهای منطقه در سال‌های اخیر با چالش‌ها و آسیب‌های مختلفی مواجه بوده‌اند و فرآیند بازسازی و توسعه آنها می‌تواند فرصت مناسبی برای حضور محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای ایجاد کند.

صادرات، کلید توسعه صنعت سنگ ایران

شکوری با تأکید بر ضرورت توجه جدی به صادرات گفت: آینده صنعت سنگ ایران در بازارهای جهانی رقم می‌خورد و اگر صادرات را جدی نگیریم و بسترهای لازم برای حضور در بازارهای بین‌المللی را فراهم نکنیم، صنعت سنگ به جایگاه واقعی خود دست پیدا نخواهد کرد.

وی ادامه داد: فدراسیون جهانی سنگ می‌تواند در موضوعاتی مانند تعرفه‌های تجاری، هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل و سایر تصمیمات اثرگذار بر تجارت جهانی، صدای واحدی از صنعت سنگ در برابر دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ایجاد کند.