به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزاییپور ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شهر نیمور شهرستان محلات میزبان هفدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی سنگ ایران خواهد بود، این رویداد بزرگ در فضایی بالغ بر ۱۵۰ هزار مترمربع که با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت از ۲۷ استان کشور و چندین کشور خارجی، فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتها، بررسی چالشها و تبادل تجربیات در صنعت سنگ کشور فراهم میآورد.
وی با اشاره به جایگاه شهرستان محلات بهعنوان پایتخت سنگ ایران افزود: این نمایشگاه بستری مناسب برای معرفی توانمندیها، بررسی چالشها و شناسایی فرصتهای پیشروی صنعت سنگ کشور است و نقش مهمی در ارتقای جایگاه این صنعت در سطح ملی و بینالمللی ایفا خواهد کرد.
خزاییپور با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی سنگ از پانزدهم تا هجدهم مهرماه در نیم ور محلات برگزار میشود، ادامه داد: نمایشگاه همهروزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ عصر برای بازدید عموم دایر است و در حاشیه آن، سمینارهای تخصصی و کارگاههای آموزشی با هدف ارتقای دانش فنی و تبادل تجربیات میان فعالان این حوزه برگزار میشود.
فرماندار محلات همچنین از دعوت وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار مرکزی برای حضور در آیین افتتاحیه این نمایشگاه که ساعت ۹ صبح روز ۱۵ مهرماه برگزار خواهد شد، خبر داد و تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای شهرستان محلات و تقویت جایگاه آن در صنعت سنگ کشور است.
