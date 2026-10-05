شیر در سمنان کیلویی ۷۰ هزار تومان شد؛ تشدید نظارت بر عرضه لبنیات

محمود خان‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به بازدیدهای مکرر مسئولان اصناف و صمت از واحدهای عرضه مواد غذایی، به‌ویژه لبنیاتی‌ها در سطح استان، نظارت بر عرضه‌کنندگان لبنیات تشدید شده است.

وی با اشاره به تأکید ستاد تنظیم بازار و مجموعه صمت بر یکسان‌سازی قیمت شیر در تمام شهرها، افزود: در این راستا مصوبه جدیدی ابلاغ شده است.

خان‌بیگی تصریح کرد: قیمت مصوب شیر در مغازه‌ها و واحدهای صنفی استان، هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان است. مغازه‌داران می‌توانند شیر را با نایلون، هر کیلوگرم ۷۳ هزار تومان به فروش برسانند و با متخلفان از این قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تعیین قیمت شیر در سکوها بین ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان بسته به درصد چربی و سایر عوامل، خاطرنشان کرد: نظارت‌ها برای رعایت ضوابط در شهرستان سمنان تشدید شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مسئول گشت‌های نظارتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان بر ضرورت مشارکت مردمی در نظارت بر فعالیت لبنیاتی‌ها تأکید کرد و گفت: شهروندان می‌توانند تخلفات را با شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۹ اطلاع‌رسانی کنند.