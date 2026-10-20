به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در در جلسه ستاد تنظیم بازار استان سمنان در استانداری بر ضرورت پیگیری مسائل بازار، ساماندهی قیمت‌ها و نظارت مؤثر بر عرضه کالا و خدمات تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم رعایت نرخ‌های متعارف در ارائه خدمات تصویربرداری و فیلم‌برداری در مراسم مختلف، اظهار داشت: قیمت‌گذاری این خدمات باید بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه و با رعایت نرخ‌های عرف انجام شود.

فرماندار سمنان با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و تبلیغات موثر، خواستار توجه جدی به معرفی ظرفیت‌های نمایشگاهی و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان شد تا مردم بتوانند از فرصت‌های عرضه کالا با قیمت مناسب بهره‌مند شوند.

صمیمیان با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیند تحویل شیر، تصریح کرد: از روز شنبه دوم آبان‌ماه، دامداران موظف‌ هستند شیر تولیدی را به سکوی شیر تحویل دهند و عرضه خارج از این چارچوب، تخلف محسوب می‌شود و در این زمینه، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان در دستور کار قرار دارد و اتحادیه لبنیات نیز باید نظارت لازم بر اجرای این موضوع را به‌عمل آورد.

وی بر استمرار نظارت بر بازار، رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و همکاری اتحادیه‌های صنفی برای تأمین و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز شهروندان تاکید کرد.