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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

ساماندهی فرآیند تحویل شیر در سمنان؛ نظارت‌ها تشدید شد

ساماندهی فرآیند تحویل شیر در سمنان؛ نظارت‌ها تشدید شد

سمنان- فرماندار سمنان با تاکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند تحویل شیر، گفت: از روز شنبه دوم آبان‌ماه، دامداران موظف‌ هستند شیر تولیدی را به سکوی شیر تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در در جلسه ستاد تنظیم بازار استان سمنان در استانداری بر ضرورت پیگیری مسائل بازار، ساماندهی قیمت‌ها و نظارت مؤثر بر عرضه کالا و خدمات تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم رعایت نرخ‌های متعارف در ارائه خدمات تصویربرداری و فیلم‌برداری در مراسم مختلف، اظهار داشت: قیمت‌گذاری این خدمات باید بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه و با رعایت نرخ‌های عرف انجام شود.

فرماندار سمنان با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و تبلیغات موثر، خواستار توجه جدی به معرفی ظرفیت‌های نمایشگاهی و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان شد تا مردم بتوانند از فرصت‌های عرضه کالا با قیمت مناسب بهره‌مند شوند.

صمیمیان با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیند تحویل شیر، تصریح کرد: از روز شنبه دوم آبان‌ماه، دامداران موظف‌ هستند شیر تولیدی را به سکوی شیر تحویل دهند و عرضه خارج از این چارچوب، تخلف محسوب می‌شود و در این زمینه، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان در دستور کار قرار دارد و اتحادیه لبنیات نیز باید نظارت لازم بر اجرای این موضوع را به‌عمل آورد.

وی بر استمرار نظارت بر بازار، رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و همکاری اتحادیه‌های صنفی برای تأمین و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز شهروندان تاکید کرد.

کد مطلب 6984282

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