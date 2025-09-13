خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمدحسین عابدی؛ مثل هر سال غلغله نیست. چند سال قبل روی پله‌های اینجا مردم نشسته بودند تا نوبت صندوق فروشگاه برسد! حالا اما آنقدر شهر کتاب خلوت است که می‌توان قفسه‌ها را کنار کشید و در آن یک دست گل کوچک زد! فروشندگان می‌گویند که هیچ وقت در این زمان از سال فروشگاه‌های شأن تا این میزان خلوت نبوده است و این امر را متأثر از گرانی و همچنین افزایش قیمت‌ها در مقابل کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند.

یکی از فروشندگان که لابلای قفسه‌ها می‌چرخند تا به مردم کمک کنند می‌گوید همین‌هایی هم که می‌آیند اکثراً قیمت می‌گیرند و می‌روند کمتر خرید می‌کنند هر چند تجربه دو سه ساله من نشان داده که دقیقه ۹۰ یکباره همه شلوغ می‌شود و تازه یاد خرید می‌افتند.

مشتری‌ها کم شدند!

زهرا فروشنده ۲۱ ساله که خودش هم دانشجو است با بیان اینکه امروز خرید فقط و فقط یک دفتر نسبتاً معمولی ۳۵۰ هزار تومان هزینه دارد ما همین جا دفاتری داریم که ۶۰۰ هزار تومان هم قیمت دارند و تازه اینها محصولات ایرانی هستند! برای یک کوله پشتی معمولی الان باید بین یک میلیون و ۸۰۰ تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کرد و بسیاری خانواده‌ها این میزان هزینه را ندارند.

الهه سادات حسینی که مادر دو فرزند است، در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: معمولی‌ترین لوازم‌التحریر ممکن و ساده‌ترین دفاتر و کوله پشتی و لباس برای یک دانش‌آموز ابتدایی امروز هشت میلیون تومان هزینه خواهد داشت که با احتساب دو کودکی که من دارم در کمترین حالت ممکن باید ۱۵ میلیون تومان هزینه این دو دانش‌آموز را بدهم در صورتی که تمام بودجه‌ای که برای این کار کنار گذاشته‌ایم هشت میلیون تومان بوده است.

حسینی با بیان اینکه من برادر فرزندم که کلاس چهارم است از یک مغازه هم کوله پشتی ۴۵۰ هزار تومانی و هم یک میلیون ۸۸۰ هزار تومانی خریده ام! و بین این دو خرید ۱۰ سال هم فاصله نبوده فقط در طول سه سال کوله‌های ۵۰۰ هزار تومانی امروز دو میلیون تومان فروخته می‌شوند و این انصاف نیست در صورتی که حقوق یک معلم در این سه سال سه الی چهار برابر نشده است.

وی با بیان اینکه مسئولان مدام صحبت از فرزندآوری می‌کنند در صورتی که هزینه‌های این فرزندان را چه کسی قرار است بدهد؟ افزود: من به مسئولی که در استان ما می‌گوید فرزند بیاورید حقوق همسرم و همه درآمدهای دیگرمان را می‌دهم او سه ماه زندگی ما را بچرخاند هزینه خورد و خوراک و مدرسه بچه‌ها را هم بدهد و ما حتی لباس هم در این سه ماه نمی‌خریم اگر توانست این کار را انجام دهد حاضر است استعفا دهد؟

نظارت‌ها را تشدید کردیم

در سال‌های قبل عمده فروشگاه‌های لوازم‌التحریر و پوشاک دانش آموزان به مراتب شلوغ تر از امسال بود و این به کاهش قدرت خرید مردم اشاره دارد. دولت‌ها اما در سال‌های اخیر ناتوان از حل مشکل تورم دو سیاست را معمولاً در دستور کار قرار می‌دهند نخست توزیع اقلام با هدف افزایش عرضه و عدم رشد قیمت‌ها و همچنین نظارت؛

یادگار احمدی مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشدید نظارت بر بازار لوازم‌التحریر، پوشاک و کیف و کفش در آستانه سال تحصیلی جدید در این استان خبر داد و گفت: گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های ذی ربط از اوایل شهریورماه کار خود را آغاز کرده و تا نیمه مهرماه هم ادامه خواهد داشت.

برخورد با متخلفان

مسئول گشت‌های نظارتی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان اما در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: با توجه به نزدیکی سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس به روی دانش آموزان طرح تشدید نظارت بر فروش لوازم‌التحریر، کیف و کفش و لباس دانش آموزان و اقلام ورزشی از پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۴ در هشت شهرستان استان آغاز شده است.

محمود خان بیگی با بیان اینکه بازرسی‌ها به صورت دو نوبت صبح و عصر از واحدهای صنفی استان سمنان صورت می‌گیرد، ابراز کرد: درج قیمت اقلام در واحدهای صنفی و جلوگیری از فروش اجباری کالاها، رعایت قیمت‌های مصوب و … از جمله موضوعاتی است که در این بازرسی‌ها به آن توجه می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح به خصوص در حوزه گران‌فروشی، درج قیمت و صدور فاکتور برای مشتریان و حتی کیفیت اقلام عرضه شده رویکرد جدی را اتخاذ کرده است، افزود: مردم می‌توانند هر نوع شکایت خودشان را از اصناف متخلف سراسر استان با شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ در میان بگذارند تا بازرسان صمت و گشت‌های مشترک، به این شکایات رسیدگی نمایند.

مسئول گشت مشترک اداره کل صمت استان سمنان با بیان اینکه قیمت‌های مصوب باید در فروشگاه‌های لوازم‌التحریر لحاظ و مورد عنایت قرار گیرند، گفت: طی بازرسی‌های مشترک متخلفان در این حوزه نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام و حتی با آنها برخورد قانونی نیز خواهد شد که این برخورد حتی می‌تواند به تعطیلی موقت واحد صنفی هم منجر شود.

مشکل گران فروشی نیست بلکه گرانی است!

برخی کارشناسان اقتصادی اما معتقد هستند که نظارت‌ها بر فروش لوازم‌التحریر فایده‌ای به حال مردم نخواهد داشت و فقط جیب تعزیرات و صنعت معدن را از بابت جریمه‌ها پر می‌کند زیرا اصلاً مشکل مردم ما در استان سمنان و دیگر نقاط کشور گران‌فروشی نیست بلکه گرانی است! گرانی اصلاً ربطی به لوازم‌التحریر فروشی خیابان امام (ره) سمنان یا خیابان ۲۲ بهمن شاهرود ندارد!

سید رضا طباطبایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نظارت بر فروشندگان نوشت افزار در شهرهای استان سمنان در واقع نظارت بر گران فروشی است مثلاً یک کالایی که ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد با احتساب کرایه و سود می‌بایست ۱۱۳ هزار تومان فروخته شود و اگر این کالا ۱۲۳ هزار تومان فروخته شود این مغازه دچار تخلف شده است، می‌گوید: در این حوزه عملکرد دولت خوب بوده است اما مشکل اینجا است که اصلاً مردم از گرانی شکایت دارند!

وی با بیان اینکه حرف مردم این است که جنس ۱۰۰ هزار تومانی که با احتساب کرایه و مالیات و سود فروشنده باید ۱۱۳ هزار تومان فروخته شود سال پیش ۷۰ هزار تومان و سال قبل تر از آن ۴۰ هزار تومان بوده است! افزود: ریشه گرانی اصلاً در شاهرود و سمنان نیست ریشه گرانی در تهران و لابلای تصمیمات مسئولان است.

کاهش قدرت خرید مردم

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی کشورمان ادامه می‌دهد: در این بین مردم اصلاً مقصر نیستند کافی است همین حالا در اینترنت جستجو کنید که قیمت دلار در شهریورماه ۱۴۰۳ چقدر بوده است که به قیمت ۶۷ هزار تومانی بازار بر خواهید خورد در صورتی که امروز دلار ۱۰۶ هزار تومان است یعنی فقط از شهریورماه سال قبل تا شهریورماه امسال ارزش پولی که در دستان خانواده دانش آموزان ایرانی بوده ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

طباطبایی ادامه داد: این موضوع مثل این می‌ماند که شما یک کیسه برنج ده کیلوگرمی داشته باشید تا با آن زندگی‌تان را تا سه ماه دیگر بگذرانید و صبح از خواب بیدار شوید و ببینید که شش کیلوگرم از آن باقی مانده است و شما همان سه ماه را باید به شش کیلوگرم برنج سر کنید این وضعیتی است که مردم ما به آن گرفتار شده اند در نتیجه با گشت نظارتی و تعطیلی اصناف و جریمه کردن لوازم‌التحریرهای سمنانی و… درست نمی‌شود.