گرانی مهمان ناخوانده یلدا؛ نظارت‌ بر اصناف سمنان کارساز نبود

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد حسین عابدی: این روزها هوای سرد استان سمنان، خاکستریترین حالت خود را دارد آن هم در آستانه یلدا؛ شبی که یادگار سنتهای زیبای مردم ایران است. شبی برای صلهرحم، دستبوسی و دیدهبوسی بزرگترهای خانواده و فامیل و شبی که یادمان بیاید چقدر دور هم بودن و بهره بردن از لحظات زندگی برایمان اهمیت دارد ما ایرانیها همان چند ثانیه طولانیتر بودن یلدا را اصلاً برای همین جشن میگیریم که به دنیا بگوییم مردمی هستیم که قدر لحظه لحظه زندگی را میدانیم.
اما مدتها است که دیگر یلدای مردم استان سمنان حال و هوای سابق را ندارد. در گذشته روزها و شبهای منتهی به یلدا، زمان شور و شوق و تکاپو و تلاش برای خرید انجیر خشک، خرمالو، باقلوا و هندوانه و مویز، بادام و گردو و حاج بادامی و سوهان و … بود تا سفره یلدایی بلندی به بلندای شب یلدا در خانه بزرگان پهن شود، کوچکتر ها بر سر آن بنشینند و با بزرگترها هم کلام شوند از حال و احوال هم جویا شوند.
روایت گرانیهای عجیب
مدتها است که مردم به جای همه اینها، در این روزها و شبهای منتهی به یلدا به فکر گرانی و افزایش بی منطق و بی رویه قیمتها میافتند. افزایشهایی که دیگر از درصد گذشتهاند و شکافی عمیق را ایجاد کردهاند و این یعنی سفرههای مردم استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان روز به روز و یلدا به یلدا کوچکتر میشود فقط کافی است به قیمتهای مصوب اعلامی از سوی ستاد تنظیم بازار نگاهی بیاندازیم تا دریابیم که سفرههای یلداییمان در همین یکی دو سال اخیر چقدر آب رفتهاند!
قیمت یک کیلوگرم موز طبق اعلام ستاد تنظیم بازار در ۱۷ دیماه سال ۱۴۰۲ برای هر کیلوگرم ۵۵ الی ۶۵ هزار تومان اعلام شده است در حالی که در ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ همین کالا ۱۹۰ الی ۱۹۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است. نارنگی دو سال قبل ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان و امسال ۸۴ هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت گلابی از ۵۱ به ۱۲۰ هزار تومان، قیمت سیب از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۸۵ هزار تومان و قیمت هندوانه از ۸۵۰۰ به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است همه اینها در کمتر از دو سال رقم خورده است.
رضا شاه حسینی شهروندی که در حال خرید میوه از یک مغازه است در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بی منطق بودن گرانیها، گفت: مردم نمیدانند که این افزایش بی رویه قیمتها برای چیست؟ مگر در کشور چه اتفاقی رخ داده که قیمت یک کالا باید در یک ماه چهار بار تغییر کند اینها فقط گرانیهای بی منطق و به دلیل سو مدیریت و عدم توانمندی مدیران و مسئولان ما برای اداره کشور است و دلیل دیگری ندارد.
نظارتی نیست
شهروند دیگری که برای خرید در میدان روز حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: گرانیها آنقدر زیاد شده که دیگر مردم کلافه شدهاند واقعاً نمیتوان خرید کرد در همه کشورها در شبهای منتهی به سال نو و عید شکرگزاری و… قیمتها شکسته میشود کم میشود تا مردم بتوانند خریدشان را داشته باشند در کشور ما برعکس است به محضی که اسم یلدا میآید از ۲۰ روز قبل مغازه داران خودجوش قیمتهایشان را افزایش میدهند و هیچ نظارتی هم نیست.
حسین نوروزی فرد با بیان اینکه هیچ نظارتی نیست و قیمتها هم روز به روز بالا میرود، ابراز میکند: قیمت شیر طی یک ماه چهار بار افزایش پیدا میکند قیمت اقلام دیگر همانطور و واقعاً کسی به داد مردم نمیرسد که با این گرانیها میخواهند چه کار کنند همین میوههایی که امروز از ۸۵ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان عرضه میشود یک سال قبل نصف این قیمت بودند. مگر میشود که قیمت اقلام دو برابر سه برابر شود ولی دریافتی مردم هیچ تغییری نکند.
صحبت از عدم نظارتها یکی از کلیدواژههای تکراری صحبت با مردم است. مردمی که عقیده دارند بازارها و مغازهها به حال خودشان رها شده است. مغازه داری که مقابل آن ایستادهایم هم در عین شگفتی این موضوع را تائید میکند او میگوید: از ابتدای سال جاری اصلاً یک بار هم به مغازه او برای بازرسی مراجعه نشده چه برسد به ایامی که منتهی به یلدا است! اما این مغازه دار عقیده دارد که اصلاً مشکل در گران فروشی نیست بلکه مشکل در گرانی است و مغازه داران هم اقلام را گران میخرند که مجبور میشوند گران هم بفروشند و هیچ مغازه داری هم به این وضعیت راضی نیست.
نظارتها تشدید شده است
دولتیها اما روایت دیگری دارند یادگار احمدی مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح تشدید نظارت و گشتهای مشترک در نزدیکی شب یلدا در سراسر استان خبر داده و بیان میکند: از هفته گذشته در تمام شهرستانهای استان سمنان گشتهای مشترک تعزیرات، صمت، جهاد اصناف و با جدیت بر بازار شب یلدا نظارت دارند.
احمدی با بیان اینکه طرح تشدید نظارتهای ویژه شب یلدا با اولویت اقلام مورد نیاز مردم در این شب شامل آجیل، میوه، شیرینی، خشک بار، تره بار و … صورت گرفته است، تاکید کرد: با تخلفات اصناف شامل کم فروشی، گران فروشی، تقلب و… به صورت جدی برخورد میشود همچنین از مردم درخواست شده تا شکایات خودشان از بابت گران فروشی و تخلفات صنفی را به ۱۳۵ و ۱۲۴ اطلاع بدهند.
برخورد با تخلفات
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود جدی این مجموعه به نظارت بازار شب یلدا خبر داد و گفت: گران فروشی، در رأس پروندههای مطروحه در مجموعه تعزیرات حکومتی استان سمنان در سال جاری بوده است که برابر قانون با متخلفان این حوزه برخورد خواهد شد.
محمد نجفی دهکردی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا دهم آذرماه نزدیک به چهار هزار پرونده در بخش کالا و خدمات توسط تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است، تاکید کرد: بیش از یک هزار پرونده از این بین تنها به گران فروشی اختصاص داده شده که گزارشهای آن توسط گشتهای مشترک اصناف و تعزیرات و صمت و … ارائه و در نهایت حکم نهایی توسط تعزیرات حکومتی صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای شب یلدا هم شاهد تشدید نظارتها هستیم و این نظارتها البته ادامه هم دارد، ابراز کرد: شماره ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی در اختیار مردم قرار دارد تا هر نوع تخلفات اصناف از جمله گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب و عدم رعایت مسائل بهداشتی، فروش مواد غذایی غیر استاندارد و … اعلام و در اسرع وقت توسط کارشناسان ما مورد رسیدگی قرار بگیرد
پلمب مغازه متخلفان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا ابتدای آذرماه بیش از یک هزار و ۷۵۰ واحد صنعتی در سراسر استان مورد رصد و بازرسی تعزیرات حکومتی قرار گرفته است، گفت: ۴۵۵ تخلف در زمینههای گران فروشی، تقلب، احتکار، کم فروشی، عدم درج قیمت بر روی کالاها، تخلفات صنفی، تخلفات بهداشتی، فروش اقلام غیراستاندارد و غیربهداشتی و … مسجل و مورد رسیدگی تعزیرات حکومتی استان سمنان قرار گرفته است.
نجفی دهکردی با بیان اینکه با متخلفان صنفی به خصوص با جرایمی مانند گران فروشی که برای مردم نارضایتی ایجاد میکند برخورد جدی خواهد شد، گفت: بدون مماشات با این دست افراد برخورد خواهیم کرد و حتی اگر کسبه دارای سابقه در تعزیرات باشند به زبان سادهتر استمرار به تخلف داشته باشند حتماً واحد صنفی شأن پلمب خواهد شد.
مشکل از جای دیگری است
یک فعال صنفی که دانش آموخته رشته اقتصادی هم است در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید صحبت برخی مغازه داران استان سمنان میگوید: مشکل ما در تمام استان سمنان مانند دیگر استانهای دیگر کشورمان در این است که مردم از گرانی مینالند اما دولت با گران فروشی مبارزه میکند! در صورتی که اصلاً مشکل در جای دیگری است لذا اگر تمام بازرسیها و نظارتها بر بازارهای استان سمنان ۱۰۰ برابر هم شود تأثیری نخواهد داشت زیرا اساساً مشکل مردم گران فروشی نیست بلکه گرانی است.
محمدحسن نجاتی با بیان اینکه امروز گرانی برای مردم معضل ایجاد کرده و جست جو به دنبال عوامل آن در خیابانهای شاهرود و دامغان و سمنان، اشتباه است زیرا ریشه گرانی در جایی کیلومترها آن سو تر است در نتیجه اگر درب چند مغازه گران فروش هم مثلاً در خیابان امام (ره) یا مزار شاهرود بسته شود، مشکل مردم حل نخواهد شد، بیان کرد: دولت باید با گرانی به صورت ریشهای مقابله کند و نه گران فروشی زیرا کمترین مشکل امروز مردم ما چهار الی پنج مغازهای هستند که به جای مثلاً ۱۵ الی ۲۵ درصد سود ۴۰ درصد سود روی کالاهای خودشان اعمال کردهاند!
وی با بیان اینکه ما باید ابتدا درد را بشناسیم که بتوانیم آن را درمان کنیم و لذا وقتی درد را نمیدانیم هیچ درمانی جواب گو نخواهد بود، افزود: مغازه داری که نارنگی را ۷۵ هزار تومان میخرد باید ۹۵ هزار تومان بفروشد که سود معقول که قانون هم به او اجازه داده را دریافت کند اما مصوبه ستاد تنظیم بازار ۸۵ هزار تومان است لذا برخی موارد خود همین ستاد تنظیم بازار هم به گران فروشیها دامن میزند زیرا کسبه را مجبور میکند که اقلام را گرانتر بدهند تا ضرر نکنند.
این صاحب نظر مسائل صنفی ادامه میدهد: در این زمینه هم شاهد بروز برخی بی منطقیها هستیم برای مثال شش ماه قبل همین اتفاق برای تخم مرغ افتاده بود که در بازار گرانتر از قیمت مصوب بود و کسبه باید به ضرر میفروخت وگرنه برچسب گران فروش میخورد لذا این دست مشکلات به نظر میرسد باید در اولویت باشد وگرنه تعطیل کردن چهار مغازه به دلیل گران فروشی کردن مشکل را حل نمیکند
